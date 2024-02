Buongiorno a tutti da persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi con la Prima Pagina de Il Corriere dello Sport che titola “Tutti in gioco tutti a rischio” da Max a Thiago futuro in 90 Giorni. Mentre di spalla a destra, sul Napoli troviamo evidenziato “Calzona con le frecce tricolori” In campo tutti big dello scudetto. Osi c’e’

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati