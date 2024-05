Manna è arrivato a Castel Volturno.

Manna arrivato a Castel Volturno. Ufficialmente iniziata la nuova avventura, per il direttore sportivo ex juve, alla corte di De Laurentiis.

Giovanni Manna è già al Konami Training Center, dopo che la Juventus ne aveva ufficializzato, la separazione.

Il neo DS azzurro, si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Si parte dalla difesa, il reparto più in sofferenza, il nome caldo è quello di Hancko, difensore slovacco, in forza al Feyenoord. Il club olandese lo valuta 30 milioni, ma da Napoli, si pensa di poter chiudere ad una cifra inferiore. Altri nomi in lizza sono quelli di Martinez Quarta, Dragusin e Perez, già inseguiti a Gennaio.

A centrocampo molti i cambiamenti, con le partenze sicure di Zielinski, Traore e Demme, più Dendoncker che non sarà riscattato. I confermati saranno Anguissa e Lobotka, a cui si dovrebbe aggiungere, il rientro di Folorunsho. Sul taccuino di Manna i nomi di Koaudio Kone’ del Borussia Monchengladbach, più lo spagnolo Omorodion dell’ Atletico Madrid, sempre caldo il nome di Sudakov.

In attacco, situazione più complessa, con la quasi sicura partenza di Victor Osimhen. I nomi in ballo sono tanti, tra cui quello dell’ucraino Artem Doybyk, che ha trascinato il Girona in Champions, con 21 reti all’attivo. L’attaccante ha una clausola da 40 milioni di euro, sulla quale eventualmente si potrebbe lavorare.

Tutto però sarà più chiaro, nel momento in cui si avrà il nome del nuovo allenatore.

Probabilmente dalla prossima settimana la situazione sarà più chiara, ufficialmente non si dice nulla, ma la sensazione è che sia già stato tutto definito.

La nuova era in casa Napoli è ufficialmente iniziata.