Primi incontri per Manna.

Appena arrivato a Castel Volturno, il nuovo ds del Napoli si è messo subito a lavoro.

Giovanni Manna si è già posizionato nel suo ufficio, al Konami Training Center, da dove si costruirà il Napoli per la prossima stagione.

Il primo incontro ufficiale è già avvenuto nella giornata di ieri, con Andrea Pastorello, procuratore di Alex Meret. Contratto in scadenza nel 2025, per il numero uno azzurro, dopo che è stata esercitata dalla società partenopea, l’opzione per il rinnovo automatico. La permanenza del portiere friuliano non è scontata, visto il rientro di Caprile dall’ Empoli.

C’è stato poi anche un primo incontro con Chiavelli, braccio destro di De Laurentiis, che ha in mano la situazione economica del club. Per Manna è fondamentale capire, quali le disponibilità finanziarie della società azzurra, quale il budget di spesa, quali settori dove investire maggiormente.

Tutto ovviamente ruota intorno al nome del tecnico, senza sapere chi siederà sulla panchina napoletana, difficile indirizzare gli obiettivi di mercato.

Tappa importante sarà la finale, di questa sera, di Europa League. In base all’esito della sfida tra Atalanta e Bayer Leverkusen, si capirà molto del futuro di Gasperini. Nel caso il tecnico bergamasco decida di continuare con l’Atalanta, per il Napoli si stringerebbe molto, la rosa dei candidati.