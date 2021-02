Un derby incoraggiante: le pagelle di Napoli Benevento 2-0

Il Napoli vince ancora contro il Benevento, che non sembra più capace di ottenere tre punti in campionato (pur avendo ottenuto un punto importante contro la Roma). La partita non è stata esaltante, ma la squadra di Gattuso è parsa finalmente organizzata, mostrando finalmente segnali incoraggianti dopo un periodo disastroso.

Il Napoli ha girato molto palla, mentre gli stregoni hanno pensato principalmente a difendersi. Le pagelle:

Meret, 6: Chiamato in causa poche volte, ha sempre risposto presente. Oggi può finalmente guardare la sua squadra vincere senza eccessive difficoltà.

Di Lorenzo, 6: Alterna buone discese e chiusure difensive a momenti di blackout, ma propizia il raddoppio del Napoli ad opera di Politano che chiude la partita.

Rrahmani, 6.5: Prestazione convincente del centrale, bravo anche nella gestione del pallone. Sempre pulito e mai in reale difficoltà nell’affrontare gli avversari.

Koulibaly, 5: Rovina un’altra prestazione di livello con un’espulsione ingenua, che complica una situazione già non semplice (in vista della partita con il Sassuolo). Il goal fallito clamorosamente sul corner, che avrebbe portato il risultato sul 3-0, lo ha fortemente condizionato.

Ghoulam, 7: Fisicamente non è al top ma, complice anche l’atteggiamento difensivo del Benevento, riesce a mostrare tutta la qualità del suo mancino. Tanti cross (e corner) interessanti, non sempre sfruttati dai compagni.

Fabian, 6.5: Benissimo nel primo tempo, in cui muove palla con grande qualità in tutte le direzioni, creando anche qualche occasione interessante, in calo nella ripresa. Il centrocampo del Napoli funziona meglio quando lo spagnolo e Zielinski giocano più vicini tra loro.

Bakayoko, 5: In crescita rispetto alle ultime uscite, recupera diversi palloni interessanti. Commette comunque troppi falli ingenui, e rallenta una manovra già non particolarmente rapida. Anello debole.

Zielinski, 7-: Anche oggi ci delizia con una seggiata, che avrebbe portato il risultato sul 2-0: il goal è stato, giustamente, annullato, ma il gesto tecnico rimane. Il polacco è sempre attivo e cerca spesso la giocata, smista palla con intelligenza e qualità. (82′ Maksimovic, SV)

Politano, 6.5: Autore di un goal tanto fortuito quanto fondamentale, che chiude definitivamente la partita. Si accende nella ripresa in seguito ad un primo tempo non entusiasmante, con diversi spunti interessanti. E’ decisamente in forma. (85′ Hysaj, SV)

Mertens, 6.5: Far sembrare facili anche le cose che non lo sono è ciò che distingue i bravi calciatori dai fenomeni. Ancora non al 100%, ma riesce ad incidere sia sul gioco sia sul morale della squadra. All time top scorer mica per caso. (82′ Elmas, SV: Ma questo ragazzo ha un ruolo?)

Insigne, 6.5: Il capitano anche oggi è autore di un’ottima partita. Mette in difficoltà il Benevento con diversi lanci lunghi, che cambiano rapidamente fronte di gioco. Suo il cross che porterà il risultato sul 2-0.

Gattuso, 6: Oggi il suo Napoli lavora discretamente di squadra, mostrando una migliore organizzazione difensiva (certamente complice il ritmo blando del Benevento) e porta a casa finalmente tre punti ed un cleansheet. Cambi decisamente tardivi.