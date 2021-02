Benevento, D’Angelo: “Abbiamo subito poco. Ecco cosa ci è mancato”

Il Benevento perde 2 a 0 contro il Napoli di Gattuso, ecco il commento in conferenza stampa dell’allenatore in seconda dei sanniti Maurizio D’Angelo, oggi in panchina per la squalifica di Pippo Inzaghi

Giudizio sul match?

“Da qui alla fine per noi ogni gara è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo, nel primo tempo il nostro portiere non ha mai fatto una parata determinante. Abbiamo preso gol da Mertens perchè un nostro calciatore non è salito ed ha lasciato in gioco il loro attaccante. In ogni caso venire a Napoli e vedere che il portiere non fa grandi parate aumenta la convinzione che siamo una squadra compatta”.

Atteggiamento troppo prudente?

“Dovevamo far arrivare ai nostri attaccanti tra le linee qualche pallone in più. Ci serviva maggiore velocità nel ribaltare l’azione e creare qualche difficoltà al Napoli”.

Meglio nel primo o nel secondo tempo?

“Nel primo tempo non siamo riusciti a cercare i nostri attaccanti, nella ripresa siamo riusciti a dargli qualche pallone in più”.

Inizia a mancare la vittoria?

“Abbiamo fatto pareggi importanti, sappiamo che ci sarà da soffrire. Sarà una salvezza da conquistare punto su punto, probabilmente sarà una lotta che durerà fino all’ultima giornata. Sappiamo la qualità delle squadre che ci sono dietro, questo conferma il valore della nostra rosa”.