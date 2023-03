Sepe: “Ho grande tristezza nel cuore, ecco che fine farà la statua di Maradona”

Domenico Sepe, noto scultore e artista, è intervenuta a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

Sono a Vicenza oggi con grande emozione e gioia, ma anche con grande malinconia. Sono arrivato qui con una certa tristezza nel cuore per la questione della statua di Maradona. Oggi ho celebrato Pablito (l’artista ha realizzato un’opera per celebrare il talento del calcio italiano, ndr), ma la questione Maradona l’ha chiusa il Comune di Napoli e va bene così. Resta l’amarezza, la storia è finita, è passata. Non dipende da me. La statua è di mia proprietà e resta con me nel mio atelier a disposizione di chi la vorrà vedere.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati