Scudetto, festa in ogni quartiere. E in piazza del Plebiscito quella “centrale”. Se festa deve esserci interesserà ciascun quartiere. E la data è fissata per il 4 giugno prossimo, ultima giornata del campionato di Serie A. E’ l’idea del Comune, concordata con la Prefettura di Napoli, nel caso in cui arrivasse lo scudetto, il terzo della storia del Napoli.

Ad anticipare la notizia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “E’ stato deciso insieme alla Prefettura. Se ci sarà una festa spontanea, dall’altro c’è questa festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che per scelta fatta anche da parte mia coinvolgerà tutta la città. Sarà una festa policentrica, avrà un palco in ogni Municipalità, oltre al palco centrale” in piazza del Plebiscito. “Poi c’è un problema di gestione degli spazi e degli accessi, che – ha evidenziato Manfredi – è sotto l’egida della Prefettura e della Questura. Noi stiamo lavorando con loro per garantire la massima partecipazione in sicurezza. Questo è il nostro obiettivo e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile per tutelare in primo luogo la sicurezza dei cittadini e garantire un’espressione di gioia che è quella che tutti quanti noi vogliamo”.

