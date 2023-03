“Ora sei in coda” l’odissea per acquistare i biglietti del Napoli

Il Napoli di Spalletti sta compiendo una vera e propria impresa che sta facendo sognare il popolo napoletano.

In queste settimane infatti la città si sta tingendo d’azzurro con festoni, murales, bandiere e immagini della squadra di Aurelio de Laurentiis ma anche di Maradona e dei campioni che hanno fatto gioire un intero popolo.

La febbre azzurra si sta diffondendo tanto da far registrare, partita dopo partita, il sold-out nello stadio Diego Armando Maradona.

Tuttavia supportare gli azzurri dallo stadio sembra essere sempre più difficile. Già da diverse settimane l’acquisto dei biglietto del Napoli è diventata una vera e propria odissea.

Risulta difficile acquistare un biglietto in modo particolare per coloro i quali non sono tesserati SSC Napoli. Le ore di coda sono interminabili e anche dopo pochi minuti dall’inizio della vendita online si fa presto ad essere il 49.925esimo in lista d’attesa.

