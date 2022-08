Napoli-Lecce: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Questa sera il Napoli ospita il Lecce con la chiara intenzione di sfruttare appieno il turno casalingo, così da agganciare la Roma in testa alla classifica a quota 10 punti.

Per farlo, ovviamente, bisognerà conquistare i tre punti contro i neopromossi salentini, che hanno cominciato la stagione con il freno a mano tirato. I giallorossi, infatti, dopo aver perso le prime due partite, seppur di misura – contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0) – hanno ottenuto un punticino, pareggiando 1-1 al Via del Mare contro l’Empoli.

Qui Napoli

Un dubbio amletico assilla la vigilia di Luciano Spalletti, alle prese con un possibile turnover. Finora il tecnico di Certaldo non ha mai cambiato la formazione di partenza. Dunque, alla luce del calendario compresso e dei prossimi impegni di Champions, sta seriamente valutando di ruotare i suoi uomini.

Potrebbero esserci cambi in tutti i reparti. Quello maggiormente significativo, ovvero l’inserimento là davanti di Raspadori dal 1’, determinerebbe pure il cambio di sistema, con il passaggio al 4-2-3-1.

In ogni caso, improbabile che l’allenatore degli azzurri stravolga interamente la batteria dei trequartisti, chiamati a supportare Osimhen: a destra, Politano dovrebbe rappresentare la novità di formazione, relegando in panchina Lozano, con Kvaratskhelia sul lato opposto.

Indecisione anche in retroguardia: chissà che Olivera non faccia riposare Mario Rui. Altrimenti, potrebbe essere Juan Jesus a far tirare il fiato a Kim. Per il resto, confermati Meret tra i pali, Di Lorenzo e Rrahmani.

A cantare e portare la croce, spendendosi sia in copertura, che all’atto di costruire il gioco, il doppio mediano. Cioè, Anguissa e Lobotka.

Qui Lecce

Baroni si affiderà al consueto 4-3-3, con Falcone tra i pali. In difesa spazio al nuovo arrivato Pezzella, favorito su Gallo per la fascia sinistra. L’altro laterale dovrebbe essere Gendrey. Mentre a comporre la coppia centrale saranno Baschirotto e Pongracic. In luogo di quest’ultimo, tuttavia, da non sottovalutare la candidatura di Tuia.

A centrocampo, posto (quasi…) assicurato a Hjulmand e Bistrovic, per il terzo slot, la corsa per una maglia vede tre alternative: Askildsen (favorito) Gonzalez e Blin.

L’attacco sarà guidato da Ceesay. Occhio però a Colombo, che scalpita. Sugli esterni, si muoveranno Strefezza e Di Francesco, preferito questa volta a Banda.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova.

