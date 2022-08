Jeda (ex Lecce): “Il Napoli è una squadra completa, compatta e coesa”

Ai microfoni di “SuperNews” è intervenuto l’ex attaccante del Lecce, Jeda, soffermandosi sui risultati dei salentini in vista della gara di stasera contro il Napoli.

Un solo punto dopo le prime tre giornate, cos’è mancato al Lecce?

“Meritava qualcosa in più. Soprattutto con l’Inter, la squadra ha dimostrato carattere. E di aver avuto una grande reazione al gol preso dopo pochissimi minuti. Questa è davvero un’ottima cosa, perché non ha destabilizzato più di tanto i giallorossi, che hanno continuato a giocare a testa alta. E’ chiaro, poi, che il campionato del Lecce non è quello contro Inter, Milan e Juventus, ma contro le squadre di media-bassa classifica…”.

Sarà comunque un campionato di sofferenza?

“Credo che in questo momento alla squadra salentina manchi un po’ di esperienza della Serie A. L’approccio con la massima serie non è mai semplice, soprattutto per tutti quei giocatori che non ci hanno mai giocato prima. Comunque, sono molto fiducioso: il Lecce può fare bene!”.

Come vedi il match con il Napoli?

“E’ un’ottima squadra, con un impianto di gioco che si porta dietro da un bel pò, grazie al lavoro di un allenatore esperto come Spalletti. La rosa è stata impreziosita da innesti importanti e interessanti. In ogni caso, io credo che il Napoli lotterà per le zone alte della classifica, soprattutto per un posto in Champions. Per lo scudetto si vedrà…”.

Si parla del possibile arrivo di CR7 in azzurro, con il portoghese il Napoli si candida allo scudetto?

“Ovviamente prenderei Ronaldo, perché è un giocatore che dà un qualcosa in più, soprattutto sul piano della personalità. Tuttavia, inserire un calciatore come lui in uno spogliatoio tranquillo come quello del Napoli comporterebbe il rischio di compromettere questa serenità. Inoltre, questa operazione comporterebbe un secondo rischio: quello di perdere Osimhen. Per bravura e caratteristiche, il nigeriano è molto complicato da sostituire…”.

Un pronostico sul futuro della squadra partenopea?

“E’ una squadra completa, compatta e coesa. Inoltre, ha dimostrato di non aver accusato il colpo dopo l’addio di tanti importanti giocatori. Gli uomini di Spalletti stanno giocando ugualmente delle ottime partite. Sono sicuro che il Napoli dirà la sua. Soprattutto per quanto riguarda la Champions!”

