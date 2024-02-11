Milan Napoli : le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Stefano Pioli e da Walter Mazzarri per la partita di Serie A Milan Napoli:
MAIGNAN MIKE 16
CALABRIA DAVIDE (k) 2
KJÆR SIMON 24
GABBIA MATTEO 46
HERNÁNDEZ THEO 19
BENNACER ISMAËL 4
ADLI YACINE 7
PULISIC CHRISTIAN 11
LOFTUS-CHEEK RUBEN 8
RAFAEL LEÃO 10
GIROUD OLIVIER 9
Ecco invece l’11 scelto da Walter Mazzarri:
GOLLINI PIERLUIGI 95
ØSTIGÅRD LEO 55
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
ANGUISSA ANDRÉ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELINSKI PIOTR 20
MAZZOCCHI PASQUALE 30
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
SIMEONE GIOVANNI 18