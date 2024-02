Il Napoli sta vivendo una stagione contraddittoria, ricca di alti e bassi. Forse la sfida di San Siro può essere davvero l’occasione per mettersi alle spalle questi mesi assai deludenti, ingranare le marce alte e tuffarsi all’inseguimento della qualificazione alla prossima Champions, vitale per le casse del club. Oggi l’obiettivo degli azzurri era accorciare la distanza dal quarto posto, contro un Milan reduce da ben otto partite consecutive senza sconfitte in campionato (sei vittorie e due pareggi). Scopriamo com’è andata…

Gollini: 6

Dopo aver vissuto una infelice parentesi alla Fiorentina, si era riciclato come “dodicesimo” all’ombra del Vesuvio. Decisione apparentemente illogica, che poteva tagliarlo fuori dal ruolo di protagonista. Non deve essere stato facile, per lui. Invece la mossa s’è rilevata azzeccatissima. Ha saputo attendere il suo momento, facendosi trovare pronto, palesando poi continuità nel rendimento. Dopo il buco dell’intera retroguardia, tenta inutilmente una uscita disperata su Hernandez, al limite delle possibilità umane. Ha compiuto diversi interventi decisivi. Vola al 27’ sul tiraggiro di Leao. Si ripete su Florenzi all’alba della ripresa: mantiene in vita il Napoli sulla conclusione resa infida da una deviazione. Poi tiene pure il tap-in di Giroud. Unica sbavatura, una passeggiata a caccia di farfalle su un cross alto.

Ostigard: 5,5

Da centrale di una linea a quattro, a braccetto di destra nella difesa a tre. Non perde mica i riferimenti spaziali. Anzi, scala o accorcia sul frenetico Leao, poiché l’atteggiamento assunto da Di Lorenzo è abbastanza propositivo, teso a mettere in ombra Theo. Ostigard sa reagire con il giusto timing, andando a caccia dell’anticipo. Scelta inevitabile, per tanti motivi. L’avversario diretto è un creativo, in grado di interpretare alla perfezione la volontà di ribaltare immediatamente l’azione. Se ti punta in campo aperto, diventa letteralmente immarcabile. Bisogna farlo ricevere con posture chiuse.

(dal 46’ Politano: 6,5)

Carico a molla, esce dalla panchina consapevole di poter garantire una scarica di energia positiva attraverso la sua mobilità: spostandosi in orizzontale oppure in profondità, alle spalle della difesa. Al 60’ il suo tipico tracciante dalla sua mattonella preferita esce di un soffio, con Maignan inutilmente proteso in tuffo.

Rrahmani: 5,5

Non marca in modo passivo Giroud. Nella sfida diretta tra due muscolari – pettorali gonfi e bicipiti pronti a esplodere -, piuttosto che adattarsi pedissequamente ai movimenti del francese, gli rimane attaccato come una cozza allo scoglio: ombra a tratti insormontabile dell’attaccante di casa. Senza perdere equilibri difensivi e concentrazione. Però, sul gol dell’1-0 si apre tanto, spingendosi in fascia per tallonare Giroud, che fa la sponda, propedeutica all’imbucata per Theo.

Juan Jesus: 5,5

Nel brasiliano coesistono due dimensioni. Estremamente abile in rottura, quindi pedina imprescindibile sullo scacchiere difensivo, improntato a disinnescare l’ambizione di dominio espressa da Loftus-Cheek quando si butta dentro, occupando i mezzi spazi. Contemporaneamente Batjuan, la versione che tanto piace ai social, si cala nei panni del suo supereroe Marvel preferito. Allora, legge la situazione e si accoppia con la mezzala di Pioli. Svolge il compitino, senza infamia né lodi sperticate. Scolastico.

(dal 88’ Ngonge: s.v.)

E’ sbarcato in silenzio all’ombra del Vesuvio, alternativa agli esterni titolari, potendo giocare sia a destra che a sinistra. Magari poteva entrare prima. Ma è questione di lana caprina.

Di Lorenzo: 5

Incarna il cambiamento tattico voluto da Mazzarri. Nella metamorfosi da terzino a “quinto” non si toglie le vesti da incursore propositivo. Soluzione funzionale anche a tenere bloccato Hernandez. Eppure deve limitarsi, perché il rituale gli impone un tributo sull’altare della copertura. Necessario per blindare la zona di competenza. Il Capitano cerca di prevenire le intenzioni del francese, consapevole che tenterà di sovrastarlo fisicamente, trasformando la contesa in una corsa continua, fatta di sprint e stop and go. Peccato che se lo perda inopinatamente in occasione dell’1-0. Dorme sulla traccia interna assunta in partenza dell’azione da Theo. E non lo prende più. Stranamente impreciso e poco concentrato.

Anguissa: 6

Amministra con tranquillità il possesso. Quando recupera il pallone, strappandolo letteralmente dai piedi di Bennacer, e va in conduzione, manifesta la tipica forza associata a eleganza, che gli consentono poi di andare nella trequarti rossonera. Aggressività e controllo i punti di forza del camerunese. Perfetto per la rivoluzione copernicana di Mazzarri. Chiudersi a riccio, fare grande densità centrale e magari ripartire in transizione. Sono i suoi movimenti senza palla a determinare la superiorità numerica alle spalle della mediana rossonera, che in ogni caso non mandano in tilt il francese naturalizzato algerino.

Lobotka: 6,5

Il cuore pulsante della squadra. Testa alta e schiena dritta, ha un’innata comprensione del gioco, che lo porta quasi sempre a fare la cosa giusta. Fondamentale quando c’è da controllare l’attrezzo, specialmente nella prima costruzione: grazie alla sua abilità nel palleggio non si tira certamente fuori dal tritacarne della pressione predisposta da Pioli per estrometterlo dalla manovra. Nella tempesta, dunque, guarda in faccia Loftus-Cheek, governando il pallone la partita senza bruciare il ritmo. Provando ad alzare e abbassare il ritmo a suo piacimento. Ma le distanze dalla porta di Maignan restano abissali.

Zielinski: 5

Si è riguadagnato il posto. In realtà, la fiducia incondizionata che teoricamente dovrebbe consentirgli di esprimersi ad alti livelli gli impedisce di diventare un protagonista del centrocampo azzurro, causa solita pigrizia. Potrà sembrare un paradosso, ma stenta, soprattutto mentalmente. Ergo, non è solamente questione di qualità. Basta riguardare come si muove nei meccanismi di Mazzarri. Che gli confeziona addosso un vestito su misura, libero di trovarsi spazi utili per esprimersi compiutamente. Adli assorbe gli spostamenti del polacco con cadenza regolare, dando la percezione che possa controllarlo, forzandone le giocate. Non ispiratissimo, scopare progressivamente. Almeno contrastasse, senza intimorirsi. Inspiegabile il motivo per cui continui a giocare.

(dal 75’ Lindstrom: s.v.)

Entra con gamba tonica e voglia di fare. Viene incontro e dopo cerca la lettura migliore, puntando in fascia o accentrandosi. Suo lo sprint con cross che dopo un rimpallo si stampa sul pallo. Il meno peggio tra i rincalzi. Forse è arrivato il momento di concedergli una dose più corposa di minutaggio.

Mazzocchi: 6,5

Un upgrade importantissima dal mercato di riparazione. In fase di possesso dimostra una leggerezza che non dovrebbe appartenergli, lui che rappresenta il classico portatore d’acqua, in grado di sputare sangue, sudare la maglia e poco altro. Gli tocca un cliente nient’affatto abbordabile. Nondimeno, le volte che Pulisic riesce a partire in progressione palla al piede, non si lascia schiacciare all’indietro. Gestisce con attenzione le situazioni di uno contro uno. E ribalta il campo.

(dal 75’ Olivera: s.v.)

Gioca semplice, si apre esternamente per lavorare alla massima ampiezza, e permettere a Kvara di buttarsi dentro.

Kvaratskhelia : 6

Ci si aspetta dal georgiano che produca continuamente qualcosa di entusiasmante e apprezzabile dal punto di vista prestazionale col suo calcio vario e illeggibile. Ma la sceneggiatura scritta con poca fantasia da Mazzarri determina una nuova configurazione tattica del Napoli e lo isola tristemente tra le linee: cartina di tornasole di un allenatore desueto, privo di alcuna ambizione. Una strategia che non anestetizza le qualità del 77. Anzi, ne rende imprevedibile l’approccio alla partita. Svaria molto e non si concede eccessivi numeri. I piedi restano educatissimi. Talvolta si incaponisce nelle sterzate in spazi ridottissimi. Ma predica nel deserto, quando salta l’uomo e alza la testa, l’area è desolatamente vuota, invece di essere saturata dai centrocampisti in azzurro. Finendo per raccontare la inevitabile superiorità complessiva della retroguardia milanista.

Simeone: 5,5

Lo scontro diretto con Kjaer è iniziato e finito trasmettendo le stesse identiche intuizioni. Il centrale rossonero non gli lascia spazio fin dai primi minuti, forse spaventato dalla nitidissima occasione che s’era procurato El Cholito, al culmine di una splendida assistenza di Kvara. Il danese è consapevole che rimane un centravanti di presenza e prestanza, che si esalta nel giocare spalle alla porta. Il punto sta proprio nella percezione della fase offensiva sviluppata dal Napoli. Troppo morbida, tale da costringere Simeone a svuotare la zona centrale e abbassarsi per ricevere qualche pallone. Situazione che Pioli decodifica, rompendo la linea e facendolo seguire da Gabbia. Con caparbietà, un attimo prima di uscire, ruba una palla che tenta di convertire nel pareggio: peccato l’interno collo gli sfugga, alzando il potenziale pareggio oltre la traversa.

(dal 55’ Raspadori: 5)

Nessuno pretende che faccia sfracelli negli ultimi sedici metri. Sono altre le sue caratteristiche, tipo cucire il gioco alla stregua di un fine dicitore. Però dopo metà stagione abbondante, si può affermare senza timori di smentita quanto sia involuto. Deve dare molto di più per meritarsi una maglia da titolare. Col Napoli ed in Nazionale.

Allenatore Mazzarri: 5

Atteggiamento compatto e indole guardinga. Schiera così il Napoli, con l’evidente intenzione di mettersi ad aspettare il Milan. E dopo verticalizzare immediatamente. A prescindere dallo spessore dell’avversario di turno, tuttavia, perdura la sensazione che i giocatori siano semplicemente spaesati da questo comportamento. Mette tristezza guardare quelle smorfie di delusione che sfigurano gli stessi visi esaltati da una vittoria storica non più tardi di qualche mese fa. Ovviamente, le colpe non sono tutte imputabili al tecnico di San Vincenzo. Ma la severità dei risultati negativi, associati all’evidenza di un calcio troppo spesso inefficace, quasi sempre obsoleto nella proposta tattica, da scadere talvolta nel patetico, lo rendono comunque corresponsabile. Se non addirittura complice, assieme alla proprietà, di questo scempio calcistico. Agevolato dalla presenza sulla panchina proprio di Mazzarri. Che di fatto ha disperso l’enorme patrimonio tecnico del Napoli Tricolore, giunto ormai alla fine della sua parabola. Non si tratta nemmeno di vincere o perdere. Tantomeno di gusti estetici sulla qualità del calcio espresso. Con questo organico si può e si deve giocare diversamente. Con l’ingresso di Politano smentisce sé stesso. Fidarsi dell’oggetto misterioso Raspadori una mossa di pura disperazione. Un punto in cinque trasferte ed equivoci sul modulo lo bocciano inesorabilmente.

