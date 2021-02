Coppa Italia: le quote per un nuovo trionfo del Napoli

I centri scommesse e le sale da gioco restano chiusi anche in zona gialla, ma questo non ferma gli appassionati del genere che hanno ormai interamente dirottato le proprie sessioni di gioco sul web. Le principali agenzie che in tempi normali trovavamo per le strade hanno tutte un sito internet che ci permette di usufruire dei medesimi mercati, mentre gli amanti dei casinò possono usufruire di promozioni sempre più vantaggiose giocando su internet e in tal senso una lista aggiornata al 2021 dei bonus senza deposito immediato la puoi trovare su questa questa pagina https://www.italcasino.net/bonus/lista-bonus-senza-deposito.html.

Particolare attenzione in questo momento c’è sulla Coppa Italia, con Napoli e Atalanta che questa sera allo stadio Maradona si giocano la gara di andata delle semifinali dopo che la Juventus ha espugnato lo stadio Meazza ieri sera battendo 1-2 l’Inter dall’altra parte del tabellone.

Napoli-Atalanta sarà una sfida equilibrata, almeno secondo i bookmaker, che pagano mediamente allo stesso modo (intorno a 2,70) la vittoria di una o dell’altra squadra.

Un leggero favore è invece visto per i bergamaschi in chiave qualificazione: il passaggio del turno dell’Atalanta è quotato infatti intorno a 1,75 contro il 2 offerto per la seconda qualificazione in finale da parte del Napoli (circostanza, questa, mai accaduta nella storia degli azzurri).

Sempre aperto anche il mercato delle cosiddette scommesse antepost. Riguardo le quote per la vittoria della Coppa, il successo in trasferta ottenuto dalla Juventus in casa dell’Inter nella prima semifinale d’andata, disputata ieri, ha sconvolto l’equilibrio presente fino a prima di ieri sera: ora i bianconeri hanno nettamente le maggiori probabilità di alzare il trofeo (quota 1,90) contro il 4 dell’Atalanta, il 5 del Napoli e il 7 dell’Inter.

L’ultima volta che Napoli e Atalanta si sono affrontate in un doppio confronto risale alla storica finale del 1986/1987. Il doppio successo (3-0 a Napoli e 0-1 a Bergamo) consentì ai partenopei non solo di effettuare l’accoppiata Scudetto/Coppa Italia (fino a quel momento riuscita solo al Grande Torino nel 1943 e alla Juventus nel 1960) ma soprattutto di stabilire un record assoluto nella storia della Coppa Italia: vincere il trofeo… vincendo tutte le partite (che allora erano molte di più rispetto a quanto non accada oggi). Il Napoli vinse infatti 13 partite su 13 giocate.