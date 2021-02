Cannella (agente FIFA): “Gattuso a Napoli ha fatto un miracolo”

La schiera di personaggi pro e contro il tecnico Gennaro Gattuso si fa sempre più fitta. Questa mattina ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma, c’era Giuseppe Cannella. Il grande esperto di calcio, oltre ad essere l’ex diesse della Salernitana, è uno stimato agente FIFA.

Il miracolo di Gattuso

Queste le sue parole sulla questione Gattuso: “Con Ancelotti, De Laurentiis aveva fatto chiaramente intendere di avere propositi vincenti. Adesso dico di non dimenticare l’ammutinamento, oramai famoso, degli spogliatoi partenopei. Immaginate mettere di nuovo in ordine una squadra così insubordinata”, comincia Cannella. Poi un riferimento all’arrivo di Gattuso a Napoli: “Dico solo che per me mister Gattuso ha fatto un miracolo, ha ricomposto una rosa a pezzi”.

“Poi possiamo dar la colpa a tutti, ma l’importante è che i dirigenti in queste situazioni diano una mano. Come? Prendete ad esempio la situazione contrattuale di Milik. La società non propone un rinnovo ad un giocatore a mio avviso valido, il mister non può utilizzarlo. Si crea uno spaccato. Chi vive lo spogliatoio deve assolutamente curare queste cose”.

“Juric e Italiano buoni per dove sono”

“Poi è chiaro: se non vinci tutto verrai sempre messo in discussione. Anche se l’organizzazione societaria in principio parti con ottimi presupposti, la verità è che l’allenatore deve essere appoggiato e deve lavorare in tranquillità”, alludendo al comportamento di De Laurentiis. “Nuovi allenatori? Dico che tecnici giovani come Juric e Italiano, di cui si parla tanto, facciano bene nelle squadre in cui si trovano, ma in un top club come il Napoli il discorso è diverso. Magari poi l’anno dopo se ne vanno perché la società vuole fare il salto. È un circolo vizioso”.

