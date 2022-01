Capodanno col botto per il Napoli: Tuanzebe è più di un’idea

Inizia bene il 2022 in casa Napoli, perché nella notte dei festeggiamenti c’era chi continuava a lavorare per chiudere tempestivamente una trattativa, per dare subito a Spalletti il primo rinforzo dell’anno. Così Giuntoli pesca ancora nella Premier il centrale difensivo per sostituire Manolas e rimpiazzare anche l’assenza di Koulibaly.

Axel Tuanzebe sarà il nuovo difensore del Napoli, attualmente in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United, arriverà in prestito con una formula in stile Anguissa.

Il ragazzo è nato in Congo ma dall’età di 8 anni si è trasferito in Inghilterra, assieme alla famiglia ed è entrato subito nelle giovanili del Manchester, dove ha passato 13 anni, fino alla Primavera. Fu José Mourinho a farlo esordire in prima squadra nel 2017 in una sfida contro l’ Arsenal, nei minuti finali. A Gennaio 2018 lascia i Red Devils per farsi le classiche ossa con l’Aston Villa e rientrare alla base a fine stagione.

Gli infortuni però nei due campionati successivi ne pregiudicano il rendimento, portandolo a giocare poche partite, 29 in due anni tra campionato e coppe. Così l’estate scora torna all’Aston Villa, ad oggi ha giocato 11 partite, 9 in campionato e 2 in coppa, per un totale di 685 minuti giocati e una ammonizione. Ha fatto parte dell’U21 inglese e la giovane età, 24 anni, ne fanno prefigurare un futuro importante.

Alto 1 mt e 85 cm è un centrale di piede destro che è stato impiegato anche da terzino, potrebbe essere dunque un’alternativa anche per Di Lorenzo. Ovviamente fa della fisicità il suo punto di forza ma è anche abile con i piedi, nei tackle e anticipi difensivi, paragonato spesso a Bailly, suo compagno di reparto al Manchester United.

L’idea è quella di chiudere velocemente lo scambio di documenti tra le parti, per metterlo a disposizione di Spalletti già per la trasferta di Torino, visto che tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa la rosa è ai minimi termini.

Le prossime ore saranno decisive da questo punto di vista, intanto vengono posti in quarantena Petagna e Malcuit per essere entrati a contatto con dei positivi, anche se, secondo il nuovo decreto in questi casi per i vaccinati la quarantena non dovrebbe essere più prevista.

Situazione in ogni caso da monitorare nei prossimi giorni, ma sicuramente per la sfida con la Juventus ci sarà da fare la classica conta dei disponibili.

