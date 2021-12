Giancarlo Padovan: “lo scudetto non e’ ancora perso..”

Il Giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo nel programma “PUNTO NUOVO SPORT SHOW” sul momento del Napoli in campionato, definedo la squadra di Spalletti ancora in corsa per il titolo visto cio’ che accadde alla Juventus negli anni precedenti,con addirittura nove punti di vantaggio sulla seconda. “Sono ottimista per il Napoli perché dicevo che poteva vincere lo scudetto e può ancora. Dipenderà tanto dagli infortuni qualora non venisse afflitto dagli infortuni ancora. Senza le sconfitte con Empoli e Spezia il Napoli sarebbe a un punto dall’Inter. C’è un girone di ritorno da affrontare e la crisi che ha avuto il Napoli possono averla anche le altre squadre. Ho visto una Juve con nove punti di vantaggio perdere il campionato. Sportivamente parlando vincere l’Europeo è stato fantastico ma quest’anno lo ricorderò per la 4×100 maschile alle Olimpiadi, mi ha entusiasmato di più. Secondo ricordo Jacobs che vince l’oro e terzo Tamberi che si divide il primo posto”.

