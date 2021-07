Amichevoli estive: il 31 luglio c’è Napoli vs Bayern Monaco all’Allianz Arena

La nuova annata del Napoli non ha ancora preso ufficialmente il via. Manca ancora la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti. E poi il mercato resta in sospeso. Almeno fino a quando l’interesse di dirigenti vari e diesse assortiti sarà tutto catalizzato dagli Europei.

Nondimeno, i primi tasselli della stagione che verrà cominciano a incastrarsi con le date dei ritiri. La squadra partenopea, per esempio, ha programmato un’amichevole estiva. Dopo la prima parte del ritiro a Dimaro-Folgaria, gli azzurri affronteranno il Bayern Monaco: il prestigioso test match è calendarizzato per il 31 luglio, nello scenario dell’Allianz Arena, alle ore 16,30.

Ovviamente, in ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti in Baviera, il club tedesco potrà concedere l’ingresso ad un massimo di 1500 spettatori.



