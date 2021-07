Stefano Tacconi su ADL: “Pensa prima ai soldi e poi ai tifosi…”

Stefano Tacconi è intervenuto a “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Con la solita sincerità che ne ha sempre caratterizzato le sue esternazioni, l’ex portiere della Juventus ha voluto commentare l’intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis: “Ha sempre pensato prima ai suoi soldi e poi ai tifosi. Uno con la manina corta, peggio dei genovesi. Avrebbe avuto bisogno di un direttore sportivo bravo. Giuntoli non ha molti contatti con i procuratori importanti…“.

Per un decennio, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 Tacconi ha dato vita ad una bella rivalità in Nazionale con un altro grande esponente del ruolo, anch’egli un guascone dal carattere tutt’altro che accondiscendente: Walter Zenga.

Memore di quel periodo, Tacconi prova a giudicare i portieri dell’Italia, impegnati agli Europei. “Meret è bravo, ma avrebbe bisogno di continuità. Magari ci fossero più portieri come me e Zenga, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Donnarumma lo descrivono come il miglior portiere del mondo, ma deve crescere ancora tanto, e non so se la scelta di andare al Paris Saint Germain abbia lo spazio per crescere, vista la concorrenza…”.

Finale dedicato a pronostici e aspettative, strettamente connesse al valzer delle panchine, che potrebbe incidere radicalmente sulle gerarchie del prossimo campionato. “Credo che la Juventus, con Allegri, abbia fatto il miglior affare. Mi aspetto tanto da Spalletti al Napoli e da Sarri alla Lazio”.

