Xavi in conferenza: “Sensazione amara, meritavamo la vittoria! Ecco cosa ci è mancato stasera”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita al termine della sfida di Champions League – valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione

Il Barcellona esce con un pareggio dal Maradona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Xavi Hernandez, allenatore blaugrana, ha fatto la sua analisi del match dalla sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona.

“Sensazione amara, avremmo potuto vincere la partita: abbiamo avuto il possesso e giocato molto bene in tutte le fasi del gioco, tranne gli ultimi minuti del primo tempo. Non abbiamo dominato bene la palla dopo lo 0-1, per cercare una nota negativa c’è mancato il dominio del gioco, il controllo ed è arrivato il gol del Napoli. Un peccato, mi rimane la sensazione di amarezza: avremmo potuto vincere. Ieri non avrei firmato per il pari, neanche oggi. Abbiamo creato occasioni e giocato bene, abbiamo tutto per passare il turno. Sicuro è stato un peccato.

Credo che siano due cose diverse, il primo tempo ci è mancata freddezza e lucidità, noi abbiamo avuto chiare occasioni da gol e il Napoli non ne ha avute fino all’1-0 nostro. Dopo, serviva più controllo nel gestire le fasi di gioco, il pareggio lo accettiamo ma giocando così sicuramente possiamo vincere più partite di quante ne perderemo.

