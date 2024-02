Napoli-Barcellona 1-1: il Napoli è vivo

Nuovamente in corsa, ritrovata la strada.

La nave ha recuperato la rotta e la scia.

Ci sarà da lavorare moltissimo ma i segnali sono tutto sommato confortanti. Calzona dimostra di non temere l’avversario. Poche, pochissime ore per organizzare una gara delicatissima. Il Barcellona finisce il primo tempo senza aver fatto gol ed è un mezzo miracolo per il Napoli. I Blaugrana appaiono nettamente superiori, nel primo tempo decisamente. Per tecnica e per condizione psico fisica, il secondo tempo è più equilibrato. I nuovi fanno meglio dei “vecchi”. Kvara è in difficoltà. Sbatte contro se stesso. Esce e non ci sta.

Napoli – Barcellona finisce 1-1.

Ci si salva col coraggio e con personalità. Ritrovato uno spunto da squadra campione d’Italia. Intendiamoci parliamo di un principio. Un inizio.

Fredda cronaca per un istante.

Risultato oltremodo prezioso. Napoli un tiro, un gol. Osimhen su assist di Anguissa.

Calzona pare aver il polso della situazione.

A metà ripresa fuori Kvaratskhelia poi anche Osimhen. Traoré e Lindstrom danno spunto e sprint.

Migliore in campo il troppo discusso Meret.

Se il Napoli può sentirsi con un piede in corsa lo deve al suo portiere. Almeno tre interventi da vero numero uno.

Interventi che anche per questo allenatore lo rendono il titolare.

Se ne riparlerà tra venti giorni in Spagna ed è una ottima notizia.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati