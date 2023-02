Serie A, le designazioni arbitrali della ventunesima giornata

La Serie A continua il suo percorso spedito ed è già tempo di weekend: è tutto pronto per una nuova giornata di campionato e gli occhi sono puntati anche sugli arbitri. Ad aprire la ventunesima giornata, la seconda giornata del girone di ritorno, ci pensano Cremonese e Lecce nel match delle 15 di sabato. Un big match in vista: il derby della Madonnina fra Inter e Milan accenderà la domenica sera. Ultimi match di giornata Verona-Lazio, Monza-Sampdoria e Salernitana-Juventus. Come di consueto, sul sito dell’AIA, sono state pubblicate le designazioni della ventunesima giornata di andata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali della giornata

Ecco tutti gli arbitri per la ventunesima giornata di Serie A

CREMONESE-LECCE, Stadio Zini, 4 Febbraio ore 15

ORSATO

LO CICERO, VIVENZI

Quarto Uomo: SANTORO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SERRA

ROMA-EMPOLI, Stadio Olimpico, 4 Febbraio ore 18

DIONISI

BRESMES, ROSSI C.

Quarto Uomo: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO-ATALANTA, Mapei Stadium, 4 Febbraio ore 20:45

MARCENARO

MELI, PERETTI

Quarto Uomo: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: CAMPLONE

SPEZIA-NAPOLI, Stadio Picco, 5 Febbraio ore 12:30

DI BELLO

PRETI, DI IORIO

Quarto Uomo: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

TORINO-UDINESE, Stadio Olimpico Grande Torino, 5 Febbraio ore 15

PRONTERA

ALASSIO, LOMBARDO

Quarto Uomo: MIELE G.

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA-BOLOGNA, Stadio Franchi, 5 Febbraio ore 18

PAIRETTO

CARBONE, GIALLATINI

Quarto Uomo: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

INTER-MILAN, Stadio San Siro, 5 Febbraio ore 20:45

MASSA

BINDONI, IMPERIALE

Quarto Uomo: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

VERONA-LAZIO, Stadio Bentegodi, 6 Febbraio ore 18:30

AYROLDI

COSTANZO, PASSERI

Quarto Uomo: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

MONZA-SAMPDORIA, U Power Stadium, 6 Febbraio ore 20:45

CHIFFI

TEGONI, BERTI

Quarto Uomo: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

SALERNITANA-JUVENTUS, Stadio Arechi, 6 Febbraio ore 20:45

RAPUANO

MARGANI, CIPRESSA

Quarto Uomo: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA

