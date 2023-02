Novellino esalta Spalletti: “Ecco quanto c’è di suo in questo super Napoli”

Walter Novellino, allenatore ed ex calciatore, ha parlato del Napoli, ospite della trasmissione radiofonica “Piazza Affari” di TMW Radio per discutere sui temi riguardanti la squadra allenata da Spalletti.

Qual è l’opinione del tecnico sul Napoli?

“Il segreto del Napoli sta nella qualità. Un altro aspetto di forza è l’acquisto dei nuovi giocatori da parte di Giuntoli. Kim e Kvaratskhelia mi hanno davvero colpito, mentre Lobotka ha una qualità superba come tutti gli altri. Lozano si è notevolmente migliorato rispetto all’anno scorso. Ma la cosa più importante è che adesso sono veramente una squadra, a differenza del Milan.”

Quanto è importante un allenatore nel calcio di oggi?

“L’allenatore ha un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda l’impostazione tattica che per coinvolgere i giocatori. Anche i dirigenti sono essenziali. Ad esempio, il Napoli ha avuto successo dopo aver cambiato alcuni big e risanato le finanze. Posso dirti che Spalletti sta facendo la metà del lavoro come Pioli lo scorso anno”.

Quale impatto avrà questa partecipazione? Meret è un esempio?

“Spalletti ha saputo aspettarlo e coinvolgerlo al meglio. Meret è un grandissimo portiere. In questo gioco, tutti devono prendere parte. Alla fine, però, la qualità fa la differenza“.

