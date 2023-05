Oltre a Luis Enrique c’è un nome nuovo: l’indiscrezione

Le ultime da Radio Kiss Kiss Napoli sul possibile successore di Spalletti: c’è un nome nuovo che potrebbe sorprender tutti!

Il Napoli lavora per sostituire il partente Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro dovrebbe salutare al termine della stagione e la radio ufficiale del club analizza i nomi usciti fuori per poter sostituire il tecnico di Certaldo. Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha difatti fatto chiarezza sui tanti nomi presenti e non solo. De Maggio ha difatti analizzato anche il possibile sostituto di Giuntoli, sempre più vicino alla Juventus. Di seguito ecco quanto dichiarato:

“Negli ultimi giorni sono usciti fuori tantissimi nomi. Da Thiago Motta a Conte, passando per Gasperini e Simeone. Io vi posso dire che sono in netta risalita le quotazioni di Luis Enrique. Ma vi do un nome che fin qui nessuno ha analizzato: ADL è attratto da Palladino, occhio al suo nome. Giuntoli? Credo che andrà via e non solo Accardi e nel mirino del Napoli. C’è anche forte l’interessamento per Igli Tare, ds della Lazio“.

