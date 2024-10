Meret si prepara a tornare.

Per la partita di sabato contro il Lecce, il Napoli ritroverà tra i pali il suo portiere titolare. Elia Caprile ha lasciato una buona impressione, in queste gare, dove ha sostituito l’estremo difensore friulano, ma per Conte, il titolare resta Meret.

Smaltito l’infortunio all’adduttore, dopo oltre un mese di assenza, Alex Meret, si riprenderà la porta del Maradona, per la gara contro i salentini. Sullo sfondo, anche il rinnovo contrattuale, da discutere con la società, visto il contratto in scadenza a fine stagione.

Meret si trova benissimo a Napoli, quello che gli è sempre mancato, riguarda solamente il sentire la fiducia, intorno a lui.

Nel corso degli anni, si è sempre dovuto alternare con un altro portiere, perdendo in personalità e sicurezza.

Quest’anno però è subito sembrato, un Meret diverso, più sicuro di sé, più personalità in campo, anche con i compagni di difesa è apparso più autoritario. La cura Conte si è fatta sentire, sin dal precampionato, quando le sue parate risultarono decisive, nella primissima di Coppa Italia. Contro il Modena, ai calci di rigore, regalo’ con le sue parate, il passaggio del turno. Il tempo della maturità è arrivato, Conte si fida di lui, contro il Lecce, Alex Meret scaldera’ i guanti, in previsione dei big match, all’orizzonte. Qual ora, il numero uno azzurro, andasse bene contro Milan, Atalanta e Inter, la società lo convocherà in sede, per discutere il rinnovo. Alle sue spalle Caprile, sembra già una garanzia, ma il Napoli non vuole perdere, il portiere della Nazionale.