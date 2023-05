Povero Allegri, colpito da stillicidio a scoppio ritardato

Sulla penalizzazione alla Juventus è opportuno fare una premessa di carattere generale: appare oggettivamente fuori da ogni logica immaginare che la Serie A non sia capace di garantire una classifica veritiera a due giornate dalla fine.

Una simile follia, ovviamente, può concretizzarsi solo in Italia, dove talvolta i vertici delle principali Istituzioni sportive sono legate a filo doppio con influenti banchieri. Talaltre, invece, sono messi là come meri gestori di potere altrui. Una sorta di burattini, cui la finanza tira i fili, affinchè vengano tutelati gli interessi del sistema imprenditoriale. Chiaramente, in stretto accordo con la Politica.

Detto questo, ha ragione Allegri quando parla di stillicidio. Magari qualcuno dovrebbe spiegare all’allenatore toscano, nonchè a chi si indigna per la situazione dei bianconeri, quanto non sia surreale, bensì palesemente illegale, tutto quello che è successo finora.

Indignazione postuma

Dov’era il “Conte Max”, quando nella stagione 2017/18 il Var fu spento per mesi. E la Vecchia Signora vinceva con Fiorentina, Cagliari, Lazio e Benevento. Avrebbe meritato di lasciare qualche punticino per strada, e invece ne raccolse la bellezza di dodici. Già me lo immagino, l’ex fidanzato di Ambra, indignarsi a scoppio ritardato per il fallaccio di Benatia, che centrava in pieno petto Lucas Leiva, abbondantemente all’interno della propria area di rigore. Oppure inalberarsi nel momento in cui Bernardeschi prendeva il pallone con il braccio, in terra di Sardegna.

Probabilmente ha ragione il tecnico della Juventus: i dieci punti di penalizzazione arrivati un attimo prima di scendere in campo a Empoli sono veramente uno stillicidio.

Chissà se prova il medesimo sentimento nei confronti di Orsato, talmente vicino a Pjanic, durante il famigerato Inter-Juventus dell’aprile 2018, con mancato secondo cartellino giallo al bosniaco, da chiedere un approfondimento di indagine postuma per quella porcata: uno dei più grandi furti mai perpetrati su un campo di calcio.

Quello scudetto il Napoli l’avrà pure perso in albergo. Ma prova a giocare con animo sereno dopo aver assistito a tali fetenzie, presumibilmente avallate da chi, al contrario, avrebbe dovuto vigilare e garantire l’uguaglianza competitiva.

Senza alcuna decenza

Ecco quindi che oggi come allora si tenta di tutelare l’indifendibile. Senza alcun rispetto nei confronti di tutte le altre società, che hanno subito le prevaricazioni di un direttore sportivo che non soltanto faceva calciomercato per almeno sette squadre contemporaneamente. Ma gonfiava le rose con calciatori dal valore fasullo.

E che dire dell’altra indagine in cui sono rimasti impigliati i datori di lavoro di Allegri: la manovra stipendi 2019-20. Taroccare i bilanci in barba alle norme della Figc, facendo sparire qualche milioncino di euro in una stagione, apparso poi d’incanto quando era necessario l’anno successivo, trascurando un piccolo dettaglio, che speculazioni del genere sono irregolari per chi è quotato in borsa, costituiscono una palese violazione del “principio di lealtà e correttezza sportiva”.

Insomma, i fautori del principio per cui vincere è l’unica cosa che conta si appellano alle lungaggini della Giustizia Sportiva. Addirittura, chiedono il rispetto per calciatori e tifosi.

Forse sarebbe meglio avere un minimo di decenza. E riconoscere di aver piegato un mucchio di norme a proprio piacimento.

Sarebbe davvero troppo se accettassero pure di pagare il fio della colpa, senza combattere strenuamente, dopo aver massacrato l’italico pallone in ogni maniera possibile e immaginabile.

