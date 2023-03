Lobotka: “Stagione fantastica! Su Kvara e Gattuso…”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sport24 dopo la consegna di un premio in Slovacchia soffermandosi sul cammino della sua squadra in questa stagione, ma anche su Kvaratskhelia e il suo ex allenatore Gattuso.

Le parole di Lobotka:

“A differenza del precedente allenatore Gattuso, Spalletti crede in me, ha fiducia, prima non era così, e ora sto cercando crescere grazie a questa cosa. Veramente, non mi aspettavo una stagione del genere del Napoli, probabilmente nessuno. Noi siamo contenti che la stagione si stia sviluppando così e che stiamo andando molto bene, è fantastico. Non sapevo nulla di Kvaratskhelia. Probabilmente lo conoscevano solo in Georgia, ma è venuto a Napoli e ha mostrato che grande talento è”.

