De Maggio: “Dopo avervi anticipato lo tsunami in casa Juve, ho un’altra novità…”

Valter De Maggio, direttore responsabile di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus nel corso del programma Radio Goal. Si attendono a breve novità importanti relative ai dirigenti coinvolti nell’inchiesta Prisma.

“Dopo avervi svelato ieri che la Juventus andrà incontro ad un autentico tsunami e potrebbe essere ceduto a una proprietà straniera, ho un’altra novità. La società bianconera attuerà una riduzione importante del budget per il mercato e del monte ingaggi per le direttive di Exor. La squadra dovrà dunque lottare con tutte le proprie forze per provare a raggiungere la qualificazione in Champions League“.

