Avv. La Marca: “Plusvalenze? Vi spiego le differenze di operato tra il Napoli e la Juventus”

L’avvocato Domenico La Marca è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Il noto legale ha detto la sua sul caso plusvalenze e sulla differenza di operato tra il Napoli e la Juventus.

“Impossibile il paragone tra Napoli e Juventus”

Di seguito ecco le dichiarazioni di La Marca raccolte nel corso di 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione:

“Plusvalenze? La Procura Federale ha deciso di ricorrere allo strumento della revocazione ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, mediante il quale ha intenzione di impugnare la decisione emessa dai giudici di giustizia sportiva divenuta inappellabile. Ciò doveva avvenire come è accaduto entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti e tale istanza si propone dinanzi alla Corte Federale d’Appello.

Ovviamente la stessa Corte si dovrà ai sensi dell’art.63 comma 2 pronunciare pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Detto ciò bisogna ricordare come si era concluso il “caso” plusvalenze viste che erano stati prosciolti tutti i club, pertanto i nuovi elementi e prove portati davanti alla Corte dovranno risultare così decisivi da indurre ad aprire un nuovo procedimento.

Sul caso Osimhen

Discorso diverso per il caso Osimhen, visto che si tratta di un’unica operazione da parte del Napoli che aveva suscitato l’interesse della procura federale. Giocatore che inoltre ha superato il valore d’acquisto visto che oggi è il capocannoniere del campionato e viene considerato come uno dei migliori centravanti della sua generazione. Difatti la valutazione dell’attaccante dal suo acquisto è inequivocabilmente aumentata e non di poco.

Inoltre, oltre lo scambio di alcuni giocatori bisogna ricordare che il Napoli ha versato una cifra importante per assicurarsi il nigeriano. In generale non è possibile paragonare l’operato della Juventus rispetto a quello del Napoli, visto che si parla di un’unica operazione, pertanto la Procura ha ritenuto di escludere il club partenopeo da questo nuovo iter procedimentale”.

