Nicola post Salernitana – Napoli: “Non c’è stato molto da dire tra primo e secondo tempo”

Una settimana difficile per la Salernitana di Nicola che chiude con una sconfitta all’Arechi contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Leggiamo insieme le parole del tecnico della Salernitana Davide Nicola:

Non c’è stato molto da dire tra primo e secondo tempo.

Abbiamo preparato la partita consapevoli delle caratteristiche del Torino, sempre molto aggressivo che sa attaccare gli spazi e ti concede poco tempo per pensare. Partita ideale per migliorare certe cose, soprattutto quando non abbiamo la palla e su questo abbiamo provato a lavorare nei giorni scorsi, migliorare poi i duelli individuali e fare giocate più rapide.

Nel primo tempo i ragazzi non sono riusciti ad essere aggressivi e abbiamo perso alcuni duelli, abbiamo patito anche sui calci piazzati per una differenza strutturale. Nel secondo tempo è migliorata la pressione, veniva nei momenti giusti, ci sono alcuni giocatori già bravi e altri che devono ancora adattarsi a questo campionato.

Abbiamo recuperato Gyomber che quando è entrato ha vinto tutti i duelli. Abbiamo 18 punti ma non ci accontentiamo perchè vogliamo sempre migliorarci. Il secondo tempo mi ha soddisfatto, meglio loro nel primo tempo, noi bene nel secondo.

Contento per Nicolussi, ha dimostrato di essere all’altezza. Recuperiamo tutti e lavoriamo come stiamo facendo, con entusiasmo grazie anche ai nostri tifosi che quando le cose non vanno bene ci spingono a dare di più. La piazza merita di avere tutto da parte nostra come stiamo facendo. Mi interessa aver preso un punto contro squadra forte e fisica e che conosco bene.

Ochoa? Abbiamo preso un portiere che ha uno status e una personalità importante, ha un grande posizionamento tra i pali, non ha fatto 5 mondiali per caso. Non abbiamo ancora la capacità di parlarci in modo spigliato e lui ci sta dando una grossa mano. Oggi è stato decisivo anche Vilhena, li prendiamo per questo.

Arriveremo anche all’ambizione di far passare inoperoso il portiere. Come arriviamo al questo calendario complicato? In modo positivo, quando si sceglie un percorso bisogna solo credere a ciò che si fa, la partita è la verifica di ciò che facciamo. Ho visto anche miglioramenti nel secondo tempo di oggi rispetto alla gara col Milan. Questo è a completamento di un percorso di maturazione di giocatori e di squadra, anche per quei calciatori arrivati da poco o di quelli che sono ancora fuori”.

