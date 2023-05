Lo scudetto “sospeso”: solo a Napoli poteva succedere

Il Napoli ha consentito alla Salernitana di entrargli nella testa, intossicandosi la festa del “Maradona”. Un inferno di recriminazioni, che rimanda l’appuntamento con lo scudetto. Si attendeva soltanto il conforto della matematica, dopo che il primo tassello del mosaico ideale si era perfettamente incastrato. La sconfitta della Lazio contro l’Inter, infatti, garantiva agli azzurri il primo match point per mandare il campionato in archivio. Forse il clima festoso non ha contribuito ad acuire i sensi della squadra partenopea. Come al solito, talmente dominante in certi frangenti con il pallone tra i piedi, da arrivare a specchiarsi in sé stessa.

Del resto, nel calcio, ci sono delle cose che non cambiano mai: una di queste, è lasciarsi fregare alla minima disattenzione.

Paulo Sousa ha sfruttato alla grande la situazione, realizzando un capolavoro tattico. Scegliendo uno spartito che esaltasse le sue scelte conservative, nonché l’efficacia del gioco in transizione, dopo larghi tratti della partita condotti con un atteggiamento a dir poco rinunciatario, orientato esclusivamente alla fase difensiva. Bastava guardare i volti dei granata durante il riscaldamento, mentre lo stadio ribolliva di gioia, per scorgere nelle loro espressioni quel mix unico di feroce determinazione e cattiveria agonistica, capace di infondere una marcia in più. Il classico sentimento di chi non ha alcuna intenzione di prestarsi al ruolo designato di vittima sacrificale. Probabilmente veicolato anche dai loro tifosi, che avevano espressamente chiesto alla squadra di rimandare la festa ai napoletani.

Palleggio proattivo vs passività difensiva

Parliamoci chiaro: niente di tutto questo sarebbe stato possibile se il Napoli l’avesse chiusa prima. Ora gli uomini di Spalletti hanno qualche giorno per rimuginarci sù, mangiandosi le mani per la colossale disattenzione collettiva in occasione del pareggio. Unico errore commesso in una gara altrimenti interpretata benissimo.

L’Uomo di Certaldo, comunque, può essere soddisfatto per un Kvaratskhelia all’altezza dei suoi giorni migliori, che sembrava voler prendere il sopravvento su Mazzocchi, puntandolo continuamente. D’altronde, la ricerca dell’ampiezza è il marchio di fabbrica degli azzurri, che ribaltano sempre il fronte del gioco, catapultandosi negli spazi, con Lozano molto aperto in fascia, in grado di “fissare” Bradaric, ed il georgiano che viene dentro negli half spaces.

Un contesto che permetteva alla capolista di sfruttare la dimensione associativa di Zielinski oppure Osimhen: aggredivano la linea difensiva o accorciavano verso il portatore, per fare sostanzialmente da terzo uomo nello sviluppo della manovra offensiva.

Questo scenario obbligava la Salernitana, schierata con il tradizionale 3-4-2-1, a costanti adattamenti difensivi, onde evitare di andare in difficoltà negli uno contro uno. Così, nonostante i granata avessero abbassato tantissimo il baricentro, attestandolo abbondantemente all’interno della propria trequarti, sono riusciti in ogni caso a non subire la loro stessa passività. In virtù del lavoro oscuro di Vilhena e Coulibaly, che non solo si preoccupavano di schermare le linee di passaggio tra le linee. Ma raddoppiavano chiunque transitasse dalla zona centrale, con disarmante puntualità.

Napoli tirato a lucido

Il Napoli, che ama far circolare la palla, alzando tantissimo pure Di Lorenzo e Olivera, esercitava predominio territoriale sotto forma di possesso intenso e qualitativo. Insomma, è mancata solamente la rifinitura. Perché la traccia verso le mezzali o il centravanti veniva assorbita dalla doppia schermatura predisposta da Paulo Sousa. Che combinando assieme attacchi alla palla e copertura degli spazi conteneva le verticalizzazioni dirette su Anguissa e Zielinski.

Discorso diverso per quanto riguarda le corse in profondità di Osimhen. L’abituale movimenti in diagonale con cui tiene in apprensione la retroguardia avversaria, funzionale ad aiutare l’immediata risalita dal basso, cha ha costretto a corrergli appresso Gyomber e Pirola, ormai è un dogma difficilmente disinnescabile per chiunque voglia fare a sportellate con il nigeriano.

Al netto, quindi, del pareggio che ha ovviamente rimandato la festa scudetto, non deve essere affatto trascurata la brillantezza fisica palesata da un Napoli nuovamente tirato a lucido. Che ha pagato un prezzo esorbitante nel momento in cui Osimhen s’è trovato inaspettatamente a difendere su Dia: bravissimo l’attaccante francese, al contempo, completamente inadatto il numero nove in maglia azzurra. Non essendo il suo mestiere, ha affrontato il dirimpettaio “piatto”, alto sulle gambe e con i piedi sulla stessa linea. Morale della favola, complice l’incertezza nella postura, lontana dalla divarica antero-posteriore che caratterizza le marcature arcigne e reattive, il tunnel è stata la logica conseguenza.

Chissà di cosa staremmo parlando (e glorificando, alla stregua dell’arrivo del Messia), se invece di un offensive player, ci fosse stato un difensore puro…

