RILEGGI LIVE: Napoli-Salernitana 2-1 La riscossa e appena iniziata!

Buongiorno a tutti, Lettrici/ori di persemprenapoli.it, e benvenuti alla Diretta Live di Napoli-Salernitana, il derby tanto atteso e’ finalmente giunto! Siamo giunti alla giornata n° 20 del campionato di Serie A, ed il Maradona sara’ teatro di un a gara che vede due squadre, Il Napoli in crisi d’identità’ e di gioco, alla ricerca di un risultato positivo per sbloccare questo momento davvero inspiegabile, certamente causato da scelte e gestione scellerata societaria ( Parliamo dei Campioni d’ Italia!), dall’ altra parte, l’omologo Presidente, fan di quello romano, che ha dovuto richiamare Sabatini come DG, silurando una vecchia conoscenza, Morgan De Sanctis, reo di aver lavorato male, lasciando la Salernitana all’ ultimo posto in classifica. Insomma se Aurelio fa piangere i tifosi azzurri, non e’ da meno il giovane Danilo, dove a Salerno certamente non ridono!

Napoli-Salernitana: I numeri del derby campano

La Salernitana non ha vinto nessuna delle sette partite giocate in Serie A contro il Napoli: tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale, compresa l’ultima dello scorso novembre, per 0-2 in casa; contro nessuna squadra, i granata hanno giocato più partite nel massimo campionato senza mai vincere (sette match anche contro il Torino). Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 partite disputate contro la Salernitana, considerando tutte le competizioni: sette successi e quattro pareggi nel periodo, con sette clean sheet annessi; l’ultima vittoria dei granata contro i partenopei risale al 24 novembre 2002, quando si imposero per 2-0, in trasferta, nel campionato di Serie B

Qui Napoli:

Mazzarri anche per questa gara ha gli uomini contati e punterà su Gollini in porta, a proteggerlo ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo agiranno Cajuste, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente d’attacco vedrà i soliti Politano e Kvaratskhelia che dovrebbero essere affiancati da Simeone in leggero vantaggio su Raspadori

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Qui Salerno:

Filippo Inzaghi per il suo 3-4-2-1 si affiderà a Costil in porta; la difesa sarà formata da Daniliuc, Fazio e Gyomber. A centrocampo agiranno Sambia, Legowski, Martegani e Bradaric. Alle spalle della prima punta Simy ci saranno Candreva e Tchaouna

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. All. Inzaghi.

La sestina arbitrale:

La gara sarà diretta da Livio Marinelli

Gli assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi, il quarto uomo sarà Marchetti.

Gli occhi in sala Var saranno quelli di Di Bello e Chiffi.

I precedenti degli azzurri con l’arbitro di Tivoli vedono quattro vittorie, due sconfitte e un pareggio.

La grande attesa!

Siamo giunti quindi, al momento piu’ atteso dalle due tifoserie, chi prevarra’ nel derby cAmpano tra Napoli e Salernitana? Ci si augura SIA una festa di sport e civilta’, con due squadre che si daranno battaglia, rispettandosi vicendevolemente, ma consapevoli che i tre punti in palio sono fondamentali per entrambi. Mazzarri alla ricerca della vittoria perduta, sarebbe senza dubbio un buon viatico in vista Supercoppa oltre che per la classifica, mentre Inzaghi, come il Napoli, fa la conta dei disponibili, e si affida a…San Matteo, anche se San Gennaro certamnete fermera con la sua mano ogni possibile velleita’ dei granata. Vi aspetto tutti alle ore 14:50, stadio Maradona, a seguire con la nostra Diretta Live testuale Napoli-Salernitana...Grazie e sono cerro, saremo in tanti, un abbraccio dal vostro Caracciolo Rosario e …FORZA NAPOLI!!!

Il derby deve essere la partita della civilta’ campana!

La maturità si raggiunge durante il percorso di vita e non è mai troppo tardi per fermarsi a ragionare. Napoli è una grande città, una magnifica realtà di livello mondiale che ha permesso al sud intero di farsi conoscere nel mondo. Salerno è la sorella più piccola, bellissima e potenzialmente devastante in un prossimo futuro. Insieme si potrebbe lanciare un segnale inequivocabile al mondo intero.

Non lasciamoci dividere in casa nostra, siamo figli della stessa passione e vogliamo difenderla da chi la inficia, non da noi stessi. Il calcio è sport, il calcio è vita, il calcio è nostro… Perciò, stamme a ssenti, nun fa’o restivo, suppuorteme vicino, che te ‘mporta. Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e strunz, nuje simmo serie…appartenimmo ’o sud“.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, Martegani, Legowski, Candreva, Bradaric; Tchaouna, Simy. All. F. Inzaghi

Mazzarri decide di dare spazio dal primo minuto a Simeone, con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. A centrocampo Cajuste e Gaetano si posizioneranno vicino a Lobotka, colui che dovrà far girare la squadra. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre in porta ci sarà Meret.

Inzaghi ritrova Ochoa tra i pali, con il messicano che verrà difeso dal trio Lovato, Gyomber e Fazio. Sulle fasce ci saranno Sambia e Bradaric, che dovranno spingere in fase offensiva, ma soprattutto aiutare la retroguardia granata. In mezzo al campo ci sarà Legowski, affiancato da Candreva e Martegani. Davanti ci sarà Simy, con Tchaouna libero di svariare alle sue spalle.

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi. In sala VAR ci sarà Di Bello, affiancato da Chiffi nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Marchetti.

Partita Napoli-Salernitana….

3′ I nizio ragionato del Napoli che fa girare il pallone nella zona di centrocampo, con la Salernitana tutta rinchiusa negli ultimi 40 metri.

6′ Prima verticalizzazione del Napoli con Di Lorenzo che però è impreciso nel filtrante di prima intenzione: Ochoa però non si fida e calcia in rimessa laterale.

8′ Tentativo di cross dalla corsia mancina da parte di Mario Rui, ma la palla supera Simeone al centro dell’area e termina sul lato opposto; sul pallone arriva Politano che prova a rimetterla al centro di prima intenzione ma la difesa allontana.

12′ Gyomber prova da fuori! Il difensore della Salernitana si trova inaspettatamente in fase offensiva e raccoglie un pallone vacante al limite dell’area avversaria, dunque se la sistema sul mancino e calcia ad incrociare: Gollini osserva la palla uscire rispetto al palo di destra.

17′ Kvaratskhelia prova a mettersi in proprio sgasando sulla sinistra, ma il suo cross al centro è preda dei difensori della Salernitana, che allontanano.

29′ GOL! Napoli-SALERNITANA 0-1! Rete di Candreva! Grandissimo gol del numero 87 che viene servito fuori dall’area da Bradaric poi salta secco Politano e calcia a giro verso l’incrocio di destra battendo Gollini.

34′ Ochoa dice no a Simeone! L’attaccante argentino viene servito alle spalle della difesa della Salernitana e prova lo scavetto a tu per tu con Ochoa, ma il portiere messicano è bravo ad allungare il braccio e a stoppare la conclusione. Se la palla fosse entrata, il gol non sarebbe stato comunque convalidato per posizione di offside di Simeone.

34′ Cartellino Giallo Jens-Lys Michel Cajuste

43′ Cartellino Giallo Mateusz Łęgowski

Calcio di rigore per il Napoli! Marinelli reputa falloso l’intervento di Fazio su Simeone.

45’+4 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!1MATTEO PO.LI.TA.NO!!!!!! Rigore battuto alla perfezione dal numero 21, che la spedisce a fil di palo verso sinistra. Ochoa intuisce ma non può arrivarci.

45’+6 Lobotka a giro! Napoli che prende fiducia dopo il gol, recupera palla alto e arriva alla conclusione con Lobotka da fuori: Ochoa è attento e blocca.

Termina qui il primo tempo. Squadre a riposo sul risultato di 1-1.

Partita che fatica a prendere ritmo fino al gol del vantaggio di Candreva che, al 29esimo, riceve al limite da Bradaric, salta di netto Politano e calcia a giro verso l’incrocio di destra, dove Gollini non arriva. Il Napoli sembra faticare a trovare il varco giusto, ma al 46esimo arriva l’episodio che svolta la partita: cross dentro di Kvaratskhelia con Politano che fa sponda di testa per Simeone che viene colpito da Fazio. Marinelli non assegna inizialmente il rigore, poi va a rivedere l’episodio al VAR e assegna successivamente il tiro dal dischetto. Politano si incarica della battuta e trasforma il rigore verso il palo di sinistra, dove Ochoa non può arrivare.

Gol sul finale che trasmette grande fiducia al Napoli, che ora avrà 45 minuti per cercare di ritrovare la vittoria che manca ormai da un mese.

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due squadre

48′ Kvaratskhelia ci prova! Il georgiano trova spazio tra le linee e prova la conclusione dalla distanza, ma non trova lo specchio della porta.

48′ Cajuste di testa a lato! Corner battuto al centro dove il centrocampista del Napoli colpisce di testa, mandando di poco a lato rispetto al palo di sinistra.

49′ Ancora Cajuste! Scatenato in questo avvio di ripresa Kvaratskhelia, che serve Cajuste al limite, il quale se la sistema e conclude con il destro a giro: palla che sfiora il palo di destra ad Ochoa battuto.

51′ Avvio rabbioso del Napoli, che continua a spingere come fatto nei minuti finali del primo tempo.

55′ Cross pericoloso di Tchaouna dalla sinistra con Juan Jesus che è bravo di testa ad anticipare Simy e ad allungare in calcio d’angolo.

58′ Cross in mezzo di Di Lorenzo con Simeone che non riesce a spizzarla con il destro, dunque la palla arriva ad Ochoa che blocca.

62′ Contropiede veloce del Napoli con Politano che riceve sulla destra, prova a convergere in area saltando nell’uno contro uno Fazio, ma il difensore ex Roma vince la sfida e recupera palla.

66′ Sostituzione Matteo Politano entra Alessio Zerbin

66′ 1a sostituzione Salernitana: entra Mateusz Łęgowski, esce Niccolò Pierozzi.

72′ Kvaratskhelia dal limite! Raspadori batte velocemente un calcio d’angolo servendo il georgiano al limite dell’area, il quale ha tutto il tempo per convergere centralmente e calciare a giro con il destro: conclusione centrale, blocca Ochoa in due tempi.

77′ Sostituzione Jens-Lys Michel Cajuste entra Diego Demme

78′ Cambio di gioco incomprensibile di Kvaratskhelia che la mette in fallo laterale, dove non c’erano maglie azzurre a poter ricevere. Respira la Salernitana.

83’Kvaratskhelia ad un soffio dal vantaggio! Il numero 77 prova ad accendere la luce, arriva sul fondo di sinistra poi rientra e conclude con il destro: la palla viene leggermente deviata da Gyomber, terminando di un soffio a lato rispetto al palo di destra.

85′ Sostituzione Norbert Gyömbér Flavius David Daniliuc

Segnalati ora 6 minuti di recupero.

96′ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RRHAMANI Cross al centro di Raspadori con Ochoa e Fazio che si scontrano, dunque la palla viene deviata di testa da Demme che serve Rrahmani che si gira e conclude con il destro, infilando verso il palo di destra.

Finisce qui! Il Napoli vince 2-1 contro la Salernitana.

Il Napoli riesce a ribaltare dunque la partita da 0-1 a 2-1, grazie alla rete di Politano,su rigore, e a quella di Rrhamani in pieno recupero.

Partita vibrante con la Salernitana che regge bene per 96 minuti, ma cede in pieno recupero con Rrhamani che trasforma una palla vacante al centro dell’area avversaria. Nel primo tempo, invece, Candreva aveva aperto le danze con un destro a giro dal limite dell’area, con la palla che si era insaccata sotto l’incrocio; nel finale del primo tempo è arrivata la rete del pareggio, con Politano che batte Ochoa su rigore.

Il Napoli sale a quota 31 punti, superando temporaneamente Atalanta, Lazio e Roma e avvicinandosi alla zona Champions League. La Salernitana rimane all’ultimo posto a 12 punti.

Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Salernitana 2-1 valida per la 20esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.

