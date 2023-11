Salernitana-Napoli 0-2, LE PAGELLE: Azzurri espugnano l’Arechi. Super Raspadori, Lobotka straripante, Politano imprendibile

Salernitana-Napoli 0-2

Si è conclusa Salernitana-Napoli allo Stadio Arechi, partita valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2023-2024.

Salernitana-Napoli 0-2 – A decidere l’incontro sono state le reti di Giacomo Raspadori al 13′ ed Elijf Elmas all’82’, bravi a piegare un Guillermo Ochoa in versione saracinesca. Bene anche Politano, Lobotka e la difesa, Meret mai impegnato.

Salernitana-Napoli 0-2 – LE PAGELLE degli azzurri

Meret 6

La Salernitana conclude solo 3 volte verso la porta, nessuna in maniera pericolosa. Respinge in sicurezza su Pirola dopo pochi minuti, poi i tiri che arrivano dalle sue parti sono assolutamente innocui. Giornata tranquilla e senza particolari compiti difficili per lui.

Di Lorenzo 6,5 – Sempre in controllo della situazione sulla sua fascia. Va anche non lontano dal gol al 65′ con una torsione alta da buonissima posizione.

Ostigard 6,5 – Chiamato a sostituire Natan, preferito al rientrante Juan Jesus. Cerca spesso l’anticipo nel primo tempo su Ikwuemesi, dandogli il ‘benvenuto’ in Serie A. Di testa le prende tutte. Chiude con ben 6 salvataggi: dalle sue parti attaccanti quasi mai efficaci.

Rrahmani 6 – Riscatta la pessima prestazione di domenica scorsa contro il Milan con attenzione e precisione quand’è chiamato in causa.

Olivera 6,5 – Preferito a Mario Rui sulla sinistra per la sua fisicità, ogni tanto si lascia andare a qualche intervento in impostazione un po’ troppo lezioso. Prestazione perlopiù difensiva da parte sua, da un suo recupero nasce il 2-0 di Elmas.

Zambo Anguissa 6,5 – Primo tempo ottimo, tra recuperi palla e costruzione del gioco in combinata con Lobotka. Cala piuttosto visibilmente dopo l’intervallo.

Lobotka 7 – Meno compiti difensivi con Zambo Anguissa al suo fianco e può agire da playmaker come piace a lui. Il tocco al bacio per il gol del vantaggio di Raspadori è la ciliegina sulla torta di una prestazione di puro ordine, specialmente nella prima frazione.

Zielinski 6 – Oggi inventa poco, lasciando il palcoscenico a Raspadori e Kvaratskhelia, ma si ritaglia il suo spazio quando impegna Ochoa con una bella conclusione al volo. Tiene le carte migliori nascoste per un’altra mano.

(All’86’ Cajuste SV)

Politano 7,5 – Forse l’uomo più in forma del Napoli da inizio stagione. Con Di Lorenzo si trova praticamente ad occhi chiusi e quando può libera il suo sinistro: palo in avvio di secondo tempo ad Ochoa battuto.

(Al 77′ Lindstrom SV)

Raspadori 7,5 – Non dà riferimenti alla difesa granata ed è lui a sbloccare la partita con un gran destro da posizione defilata. Ochoa gli nega il raddoppio in almeno un paio di occasioni. In posizione centrale, da falso nove, è più determinante.

(Al 68′ Simeone 5,5 – prova a farsi vedere per guadagnare minuti nelle gerarchie di Garcia, ma sbaglia molto spesso la scelta, provando un paio di volte dei tiri improbabili.)

Kvaratskhelia 6,5 – Quando ha il pallone tra i piedi ha sempre la chance di poter far male, anche se in alcune occasioni tiene probabilmente la sfera un po’ troppo tra i piedi. Sta di fatto che il solo possesso della sfera da parte del georgiano fa sempre tremare le gambe agli avversari.

(al 68′ Elmas 7 – Un gol che potrebbe ridargli un po’ di fiducia. In questi primi mesi è stato uno dei grandi punti interrogativi di questo Napoli, con gli spazi aperti si inventa un bel colpo da biliardo che può ridargli un po’ di minutaggio.)

All. Garcia 6,5 – Chiede attenzione ai suoi, non sottovalutando l’impegno, e ottiene i tre punti che servivano senza strafare. Il suo Napoli sa ormai fare il grande con le piccole, ma ora deve imparare a farlo anche nei big match.

