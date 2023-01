Napoli candidata Capitale del calcio 2023

10 punti di vantaggio sono una autorizzazione.

Napoli è ufficialmente candidata a diventare capitale italiana del calcio 2023.

Poche chiacchiere. Manca una infinita serie di partite e punti, 20 partite e 60 punti in palio ma Napoli, dopo Venerdì 13, è candidato, la più forte candidata.

Ha presentato progetto, copertura finanziaria e quella tecnica degli ingegneri. Si gioca soltanto per vincere, poche chiacchiere.

Allegri è un uomo scaltro, sa’ il fatto suo: “adesso il Napoli ha il vento in poppa, tra due mesi forse no“.

Allegri non ha perso del tutto la convinzione di riprendere la banda Spalletti.

È un uomo navigato, sa’ che il campionato è soltanto a metà ed il clou lo si vedrà tra un paio di mesi.

Attenzione.

Al momento Napoli si gode la vittoria e riposa. Attende Milan ed Inter.

Le guarda dall’alto di un grattacielo, le guarda col visto della candidatura.

A questo punto, con i dati alla mano, col cantiere appena messo in sicurezza, il Presidente De Laurentiis, ha il dovere di uscire allo scoperto.

Non ci si venga a parlare di scaramanzia, fortuna e malasorte.

Napoli è candidata ed ora fa ogni cosa per diventare Capitale.

Egregio presidente De Laurentiis, aspettiamo il suo battesimo.

