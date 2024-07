Calciomercato: Esce Osi Entra Romelu. Conte Gongola! Inizia in countdown in casa Napoli, Victor Osimhen sta per accettare la corte del Psg, mentre Romelu Lukaku, a meno di cambiamenti improvvisi, approderà sotto il Vesuvio riabbracciando il suo padre putativo Antonio Conte.

Come avevamo già___0 anticipato, Osimhen che non avrebbe fatto parte del Napoli di Conte, e bastata solo un’accelerata per fa sì che la trattativa decollasse. Chiara anche la speranza del nigeriano che arrivassero offerte della Premier, ma clausola ed ingaggio hanno frenato non poco tale opportunità, con il mercato arabo messo in stand-by considerandolo un ripiego, ecco allora il Psg che cercava il sostituto di Mbappé’ accasatosi al Real Madrid, e con molta probabilità raggiungerà presto Luis Enrique nella capitale francese.

Nello stesso tempo però va sottolineata la volontà del club parigino di abbassare le pretese economiche del Napoli, la clausola ritenuta esosa, proponendo 4 calciatori, ma quello risultato essere più gradito al tecnico Conte sembra essere il coreano Kang-in Lee, 23 anni trequartista, ma per ora il Psg non vuole cederlo. Se non si dovesse trovare la quadra con la contropartita tecnica, allora si cercherà un accordo cash favorevole per entrambi. Se ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Calciomercato: Esce Victor verso Parigi, ed atterra Romelu a Capodichino!

Per uno che esce un altro ne entra, stiamo parlando di Romelu Lukaku, 31 anni di proprietà del Chelsea, che vestirà l’azzurro a breve, dove ritroverà colui che lo ha sempre rigenerato, cioè mister Antonio Conte. Lo scorso anno il bomber belga ha vestito la maglia della Roma raggiungendo quota 20 gol tra campionato ed Europa League.

Con il club di Adl probabile un accordo triennale a cifre abbordabili, la cosa sicura però, e che lui voleva il Napoli per ritrovarsi con il padre putativo calcistico, con il quale ha dato sempre il massimo, e che ora potrebbe davvero entrare a pieno titolo nel cuore dei tifosi azzurri.

Dunque, Osimhen al Psg, Lukaku al Napoli, ma soprattutto possibili reinvestimenti sul mercato, ricordiamo che per Hermoso manca solo l’ufficialità! oltre a possibili altre novità. Il tecnico gongola…

Si va formando il nuovo corso targato Antonio Conte, fate largo, avviso per la Serie A, il Napoli sta tornando, avvisate Torino e i Meneghin…Il ciuccio è pronto per riprendersi quel triangolino!!! Persemprenapoli…auguri ragazzi!

https://www.persemprenapoli.it