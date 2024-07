Calciomercato: Inizia il Countdown Per Tre Arrivi! I dettagli: Come già raccontato nei giorni precedenti, il mercato del Napoli appare un mosaicio più che definito, idee chiare nelle entrate ed altrettante nelle uscite. Dopo gli innesti di Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, ci si prepara a salutare Victor Osimhen in procinto di accasarsi al Psg, Adl probabilmente farà uno “sconto” sulla clausola all’ amico Al Khelaifi, mettendo in moto ufficialmente il gioco delle coppie nel club azzurro.

Chiaro che il ritiro di Dimaro, a cui non hanno partecipato i Nazionali, sia servito al tecnico proprio per capire la prima scrematura da fare, in vista della seconda parte della preparazione che si svolgerà a Castel di Sangro dal 25 Luglio al 9 Agosto (L’undici si terrà al Maradona la prima di Coppa Italia contro il Modena) dove saranno aggregati gli altri acquisti, il tanto atteso Lukaku, Hermoso, ed…il resto proveremo a capirlo fin da subito!

Calciomercato: Inizia da Dimaro ma…Conte chiede un ultimo sforzo ad Adl!

Dopo la prossima partenza del nigeriano Osimhen, destinazione Parigi, il DS Manna sta per chiudere l’altra uscita in casa azzurra, si tratta del Norvegese Leo Ostigard. Infatti il Rennes è pronto a versare i 7 milioni di euro richiesti dal club azzurro, e questo consentirebbe di ingaggiare il difensore spagnolo Mario Hermoso, richiesto dal tecnico salentino, e che consentirebbe al Napoli di rinforzare ancor di più un reparto da colabrodo visto lo scorso anno.

Proviamo un attimo ad analizzare, reparto per reparto, come il Napoli del nuovo corso Antonio Conte, sta in via di definizione, e proprio la seconda parte del ritiro abruzzese, presenterà sarà il viatico della formazione 2024/25 che si presenterà ai nastri di partenza della Serie A. Chiaro che adesso il mercato del Napoli, grazie alla partenza di Victoer Osimhen, avrà le risorse per completare la rosa, è chissà che non vi saranno sorprese con arrivi sognati, tramutati in realtà.

Calciomercato: Inizia il nuovo corso targato Antonio Conte. Portieri e difensori

Partendo dai numeri uno, ovvero i portieri, Alex Meret confermatissimo dal tecnico, a breve l’annuncio del rinnovo, avrà Elia Caprile come secondo e con molta probabilità Nikita Contini come terzo, certamente di tutto rispetto il terzetto.

Per quanto concerne i difensori centrali, Conte ne gradirebbe avere sei in rosa, ma anche cinque se predisposti al doppio ruolo tra centro destra e viceversa. Con Ostigard verso il Rennes, il Napoli potrebbe acquistare Mario Hermoso, di piede mancino, 29 anni compiuti e tanta esperienza e fisicità. Aggiungiamo Rrhamani, che può coprire il doppio ruolo sia centro, che destra, Rafa Marin anch’esso di piede destro e fisicamente possente, Buongiorno, difensore centrale di piede mancino, che arriva dopo un annata strepitosa con la maglia del Toro, ed infine Juan Jesus e Natan, dove sembrerebbe che uno dei due sia nella lista di sbarco stilata dal tecnico.

I quattro esterni alti, i cosiddetti “pendolini”, con molta probabilita’ saranno il capitano, che ha ritrovato la via del Vesuvio, Di Lorenzo e Mazzocchi, ragazzo dalle qualoita’ umane ecceionali oltre che l’ amore per la maglia, sulla destra, metre sulla sinistra, in attesa del rientrante Olivera, ottima la sua Coppa America da difensore centrale sinistro, e’ arrivato Lorenzo Spinazzola, piede destro, duttile tecnicamente, infortunio messo alle spalle, mostrando un sorriso trentadue denti con la voglia di un ragazzino e felice della scelta Napoli!. Mentre Mario Rui dovrebbe lasciare Napoli per tornare alla madre patria. Attenzionato Dorgu del Lecce

Calciomercato: Inizia il nuovo corso targato Antonio Conte: Centrocampo ed attacco

Qui partiamo dai confermatissimi Anguissa e Lobotka che dovranno riscattare, come altri compagni, la rovinosa stagione scorsa, in aggiunta torna Folorusho, ottimo il suo campionato nel Verona lo scorso e che Conte vuole tenere come Jolly di reparto, con Cajuste ancora incerto sulla sua permanenza in azzurro. Mentre Gaetano e Zerbin sembrano destinati ad altri lidi. Nel frattempo il Napoli sonda Rabiot…e non solo.

In attacco invece, con la partenza ormai prossima di Osimhen, il tecnico Conte riabbraccerà probabilmente il figliol prodigo Romelu Lukaku, il quale non vede l’ora di tornare a lavorare con colui che lo ha rilanciato in passato. Ma nel reparto avanzato c’è grande abbondanza, Kvara che avrà rinnovo ed adeguamento, e si spera rientri con gli stimoli giusti (altrimenti ci penserà Conte!) Ngonge che è apparso motivatissimo, con Politano, sempre più entusiasta di vestire l’azzurro Napoli, mentre sono tre gli interrogativi ancora inevasi, stiamo parlando di Cheddira, Simeone e soprattutto Raspadori, dove il ritiro di Castel di Sangro sarà per loro, il vero giudice della permanenza o no nel club di Adl. Ma anche qui ci potrebbero essere delle sorprese

E Lindsteom, direte voi, bene a mio modesto avviso il Danese è stato già bocciato da Conte! E se dovesse arrivare un’offerta congrua, il Napoli certamente, non si opporrebbe alla cessione! I probabili sostituti? Chiesa è una probabilità, ma i soldi incassati da Osi portano a sognare i tifosi azzurri, ed ecco che torna di moda Teun Koopmeiners, pallino anche di Adl il quale stravede per l’olandese dell’Atalanta, ricordiamo che Percassi ha resistito a 50 milioni offerti dal patron azzurro! e vorrebbe regalarlo a Conte. Insomma Napoli attivissimo, ma ora e tempo delle scelte, prima si liberano le caselle, meglio sarà per il leone salentino. Una cosa e però visibile ad occhio nudo, il Napoli di oggi è un’altra mentalità, Adl si diverte con i tifosi, mentre Conte striglia i suoi cavalli con il motto Amma Fatica” …, spaventando non poco, la “nobile” Serie A!

