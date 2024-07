Di Lorenzo-Giuffredi: Pubblicamente Bugiardi! Ieri si è assistiti all’ ennesima manfrina targata calcio attuale. Raccontare storie spettava, molti anni fa, a coloro i quali realizzavano Almanacchi, libri sul calcio, per narrare le vicende accadute negli anni di calciatori che hanno lasciato il segno in questo sport ormai, tutto rappresenta, tranne regole, rispetto e professionalità.

Il dott. Mario Giuffredi, che assiste l’ex capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha regalato l’ennesimo autogol a sé stesso e chi gestisce, con un monologo degno del miglior Eduardo, anche molto somigliante alle spettacolari conferenze Americane, dove si racconta e si esalta ciò che si deve sapere, ma non certo la verità

Di Lorenzo-Giuffredi: Le “Bocche” vanno collegate!

Riavvolgendo il nastro, andiamo a rivedere alcuni dei passaggi, significativi, per analizzare quanto sia irreale la storiella raccontata dal figliol prodigo, che credere di essere il padrone, mentre il nuovo tecnico ne allontanava anche l’untore!

Inizio stagione 2023/24, “Spogliatoio di scontenti in una squadra di scontenti” Vi chiedo, questo signore come può permettersi tanto? Colpa della società certamente! Ma il sig. Di Lorenzo quando zittisce il suo procuratore? …Dunque già la partenza lascia trasparire quale sarebbe stato il seguito.

Ma perché’ ricordare solo ora Firenze oppure Napoli -Lecce, e non il campionato squallido del proprio assistito? Senza dimenticare gli attacchi a Manna, poi sopiti, stesso Dal, addirittura definito un ottimo presidente che sa gestire (infatti gli scontenti li ha gestiti vero Giuffredi?) dimenticando il caos creato per portare a Torino, e vero, il suo assistito!

Oggi Di Lorenzo vuol continuare con il Napoli, la conferma che non bisogna mai credere ai procuratori, ma quando si tocca il passaggio Criscitiello, collega di Sportitalia, che aveva affermato con certezza il passaggio alla Juventus, per poi in seguito riferendo di un adeguamento contrattuale di 500 mila euro per trattenere in azzurro il difensore, glissa dicendo” Non parlo dei giornalisti…”?Mah…

Di Lorenzo-Giuffredi: Al Napoli occorre un nuovo capitano…

Insomma, ancora una volta, chi doveva parlare fa silenzio, e chi non deve crea ancora più caos! Che i procuratori siano ormai i veri gestori del calcio non lo scopriamo noi, e che società e DS siano con concausa di tutto questo e visibile chiaramente a tutti, ma essere turlupinati cosi, ricorda il primo Adl prima dell’avvento di Conte, lascia davvero basiti, se si pensa che ancora oggi, parliamo di un capitano di una squadra che ha giocato in Europa ed ha vinto uno scudetto e non solo!(Basta parlare di Spalletti!)

Il sig Di Lorenzo professionista ha deluso su tutta la linea, un capitano che non è in grado di gestire i momenti no non è certo meritevole di essere a capo di un gruppo! E proprio nei momenti difficili che si vede quanto conti un capitano, Bruscolotti, Montervino, Maggio, Cannavaro P., non hanno mai fatto tali piagnistei! Prendendosi responsabilità e insulti quando gli toccava, ma curando e prendendo possesso dello spogliatoio soprattutto nei momenti difficili! Personalmente credo che Conte debba guardarsi intorno, consegnando la fascia a chi davvero abbia la personalità me capacita di poter infondere rispetto e stima sotto ogni punto di vista al gruppo futuro!

Di-Lorenzo-Giuffredi: Conte “parlo’ e caccio'” il procuratore!

Non me ne voglia il buon Di Lorenzo, ma la gestione di questa Boutade’ e stata pessima e di cattivo gusto, se non irrispettosa verso l’intelligenza di chi oggi, dovrebbe essere inferocito con un procuratore che parla, cosi dice, per bocca del suo assistito, ma poi cade al momento di difenderlo, visto che lui stesso lo aveva già promesso alla Juventus dell’amico Giuntoli!

Ma ora bisogna pensare Al Napoli di Conte, a tal proposito avete visto che ora si vuol rimanere grazie alla sua presenza? Chissà quinto vero rispetto ai 500 mila euro e la prospettiva della tribuna promessa dal mister del Salento!

La verità è una sola ed e incontrovertibile, il calcio e diventato il gioco dei tre cantoni, dove l’unica cosa che conta, e che non venga fuori mai la verità’! Auguri Di Lorenzo, ma attento allo stress, voi che lavorate cosi tanto vi potrebbero rovinare le partite di Playstation….

