Dybala tutti lo vogliono! ‘Scontro’ tra Napoli – Roma e Inter

Paulo Dybala è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato di quest’estate.

Dopo il suo addio straziante e disperato alla Juventus, è di nuovo sul mercato, corteggiato da numerosi club. In particolare sono tre le squadre che che lo hanno puntato, stiamo parlando di Napoli, Roma e Inter.

Se fino a qualche settimana fa sembrava essere scontato il suo arrivo all’Inter, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, la Roma di Mourinho sta facendo molto pressing sul giocatore.

Infatti l’allenatore giallorosso, insoddisfatto dei movimenti di mercato dell’ex squadra di Francesco Totti, vorrebbe a tutti i costi il ventottenne argentino al di la di quello che sarà il futuro di Zaniolo.

Sebbene la Roma sia particolarmente orientata nel voler acquistare il cartellino dell’ex Juventus, la mancata partecipazione della squadra giallorossa alla Champions League frena gli accordi.

Infatti Dybala sarebbe orientato nel voler entrare in una rosa competitiva. E’ in questo qudro che entra in scena il Napoli di Luciano Spalletti.

Paulo Dybala incarna il sogno di calciomercato da parte dei tifosi azzurri, per questa estate.

L’argentino insieme ad Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero essere i tre giocatori del Napoli a far ritornare i tifosi allo stadio Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio de Laurentiis, a quanto pare, si è già messo in contatto con il procuratore di Dybala, il quale sarebbe molto lieto di giocare nel Napoli a patto che si trovi un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

L’indiscrezione social di Dybala

Nelle ultimissime ore, spiando il profilo Instagram di Dybala, si è venuti a conoscenza del fatto che l’argentino ha iniziato a seguire diversi nomi della rosa del Napoli, in particolare Zielinski e Meret, i quali hanno immediatamente ricambiato.

Un indizio che non crea una prova di certezza che il giocatore vada ufficialmente al Napoli, ma che incuriosisce i tifosi. Tuttavia c’è da dire che uno dei punti principali dell’accordo, che ancora non è andato in porto con il Napoli, è la questione legata ai diritti d’immagine.

Una clausola che Aurtelio de Laurentiis è sempre ben accorto a specificare.

Quale sarà il futuro di Dyabala? Continuate a seguirci per scoprire di più!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati