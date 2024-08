Napoli, l’attesa è finita: Lukaku atterrato a Ciampino

Romelu Lukaku è atterrato a Ciampino, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. Il centravanti belga, acquistato dal Chelsea per 30 milioni di euro, si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart prima di firmare un contratto triennale. Per lui, un ingaggio di circa sei milioni di euro netti a stagione più bonus.

A 31 anni dunque, Lukaku inizia la sua quarta esperienza in Serie A. Dopo due periodi all’Inter e una stagione alla Roma, il belga approda a Napoli su espressa richiesta di Antonio Conte.

Mercato Napoli: non solo Lukaku, in arrivo anche McTominay e si lavora su Gilmour

Nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo di Scott McTominay, centrocampista scozzese acquistato dal Manchester United per 30 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando anche per chiudere l’acquisto di Gilmour dal Brighton, mentre Ebimba dell’Eintracht Francoforte è il primo obiettivo per la fascia destra.

Sul fronte cessioni, Gaetano tornerà al Cagliari, mentre la trattativa per Folorunsho alla Lazio è ancora in stallo. Infine, la situazione di Victor Osimhen è in evoluzione: si attende un’offerta del Chelsea già in giornata. Se entro venerdì il bomber nigeriano non troverà una sistemazione in Europa, potrebbe prendere in considerazione un trasferimento in Saudi Pro League. Con l’arrivo di Lukaku e dopo essersi allenato a parte per tutta l’estate, a Napoli per lui sembra non esserci più spazio.