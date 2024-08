Il Napoli chiude il mercato con il botto: le trattative degli azzurri

Ultime ore di calciomercato incandescenti in casa Napoli. Con il futuro di Osimhen incerto e la riapertura inaspettata di Billy Gilmour.

L’arrivo del centrocampista del Brighton sembrava ormai tramontato con l’infortunio di O’Riley suo naturale sostituto, ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la situazione si è ribaltata. Fondamentale anche la forte volontà del giocatore di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Il club inglese avrebbe dato l’ok per la partenza del calciatore verso l’Italia, chiudendo di fatto le trattative per Arthur della Juventus. il centrocampista sarebbe stato offerto al Brighton, ma il club inglese ha altri piani. Il centrocampista si sottoporrà alle visite mediche in Inghilterra prima del trasferimento in azzurro per 14 milioni.



Resta da definire la cessione di Folorunsho, per un prestito con obbligo di riscatto alla Lazio, che sorpassano la concorrenza della Fiorentina per volontà dell’ex Frosinone.

Per Gaetano c’è l’accordo con il Cagliari: prestito gratuito con obbligo di riscatto per un totale di circa 6 milioni tra cartellino e bonus, ma manca l’ok del Napoli.

Per la fascia spunta l’idea Candreva, con Ebimbe sullo sfondo, ma per queste operazioni resta davvero poco tempo.

Per quanto riguarda il futuro di Osimhen l’Al Ahli era arrivato ad un’offerta di 70 milioni più 10 di bonus. La distanza tra gli arabi ed il Napoli era di 5 milioni, con De Laurentiis che vorrebbe avvicinarsi il più possibile ai 100 milioni. Il club saudita fatto quindi sapere al Napoli di non voler aumentare l’offerta per il numero 9, e che punteranno quindi su Toney.

A Napoli ci sono anche i dirigenti del Chelsea che cerca un modo di riattivare l’accordo con Osimhen.

Fino alle 24 di quest’oggi è ancora tutto possibile, ma Conte pretende altri due acquisti: centrocampista ed esterno di destra.