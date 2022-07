Dybala – Napoli: Giuntoli avanza per un colpo da 50mila abbonamenti

Un iniziale scetticismo ha accompagnato la notizia in merito all’ex Juve, Paulo Dybala. Ma l’edizione mattutina del Corriere dello Sport, in questa calda domenica di luglio, ha scelto di rendere nota una notizia da “bollino rosso”.

Infatti secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, il Dirigente Cristiano Giuntoli, non si è tirato indietro sulla corsa al calciatore, mettendosi in prima linea per la richiesta di informazioni in merito alle sue volontà.

Ricordiamo infatti che Paulo Dybala è completamente svincolato, ciò significa che Giuntoli dovrà essere particolarmente convincente affinché l’argentino possa scegliere di venire al Napoli firmando un contratto che si collimi con le volontà di Aurelio De Laurentiis.

Un argentino, e si sà il meraviglioso feeling tra Napoli e l’Argentina. Questo forse uno dei motivi per la quale il figlio di Diego Armando Maradona, ha scelto di inviarli un messaggio nel tentativo di mettere la “pulce nell’orecchio”: “Vieni qui, saresti amato come un re”

Così anche Cannavaro esorta ADL alla contrattazione con il ventottenne di Laguna Larga.

Trovare un calciatore del calibro di Dybala a parametro zero è un’occasione troppo allettante per lasciarla correre nell’oblio.

Prestazioni quelle dell’ex Juve che non hanno attirato solo il Napoli, ma al suo tempo anche la Roma la quale però non riuscì ad arrivare al dunque.

Le parole del Pupone

In merito si è espresso anche il capitano dei capitani, Francesco Totti, ai microfoni di Sky, sostenendo che: “Dybala era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose ed è svanito così. Lui andrà altrove, sinceramente non so dove, ma speravo potesse venire alla Roma. La possibilità c’è stata, c’è stata una chiacchierata ma non so cosa si siano detti“

Insomma, sembra che le lacrime di Dybala nel giorno del suo addio alla Juve, siano state asciugate dai possibili contratti di altri club.

La sessione di calciomercato è ancora molto lunga, ma se questi sono i presupposti i tifosi azzurri possono sperare per il meglio, cosi anche ADL il quale con Dybala potrebbe assicurarsi ben 50 mila abbonamenti.

