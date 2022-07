Dybala: DeLa ha deciso!

Dopo l’addio di Koulibaly alla volta del Chelsea e dopo lo stand-by con il folletto belga Dries Mertens, il presidente Aurelio de Laurentiis ha necessariamente bisogno di riacquistare la fiducia dei tifosi anche attraverso un ‘colpo’ di calciomercato.

A quanto pare il Patron Azzurro si è convito che Dybala incarni la figura perfetta per la nuova rosa del Napoli, motivo per il quale la proposta che vorrebbe avanzare all’argentino è pari a 5mln più bonus per un totale di 6 mln di euro.

Come ha dichiarato la Gazzetta Dello Sport nell’edizione mattutina, il Dirigente Sportivo Cristiano Giuntoli si sarebbe messo in contatto con il procuratore Antun proprio per disquisire in merito all’ingaggio di Dybala ricevendo la conferma che i diritti d’immagine, tanto discussi in questi giorni, non rappresentano un problema per l’avanzare della trattativa.

Questa sera il Presidente Aurelio de Laurentiis dovrebbe arrivare a Dimaro. Usiamo il condizionale perché attualmente si trova a Napoli, dunque non è certo l’arrivo nella Val del Sole per questa sera.

Una presenza, quella di DeLa, particolarmente attesa per capire quali saranno le prossime mosse di mercato per il futuro del Napoli

