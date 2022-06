L’importanza di chiamarsi Aurelio De Laurentiis

Si scrive Leonardo del Vecchio si legge signor Luxottica. Si scrive occhiali si legge il numero uno mondiale dell’industria delle lenti e del lusso legato a questo oggetto.

Da garzone di bottega ad imprenditore principe di un mercato internazionale. Italiano, milanese del Maggio 1935, il più ricco imprenditore d’Italia, si è spento ieri ad 87 anni. Leonardo il ” Martinitt”, il bambino da orfanotrofio. 80.000 dipendenti e 9.000 negozi, questo era Leonardo del Vecchio.



Perché ne parliamo?



Semplicemente perché abbiamo letto ed ascoltato i messaggi inviati da dipendenti, managers ed addetti ai lavori vicino al signor Luxottica.

Stupisce l’affetto, la stima, la vicinanza, il rispetto, il cordoglio ed in alcuni casi perfino l’amore. Storia d’Italia e dei suoi Imprenditori del dopo guerra. A leggere attentamente le sue interviste, si evincono messaggi inequivocabili. L’azienda è fatta di Uomini e Donne. Vicende di Persone, Famiglie, Paesi, non operai o dipendenti. Questi ultimi termini nemmeno esistono nel vocabolario Luxottica. Insegnamento? Le aziende “vincono” non con le competenze tecniche o non solo ma soprattutto con la Cultura aziendale e la storia di del Vecchio lo testimonia. Si chiama Pedagogia delle Aziende e non è certo una materia misteriosa.



E la SSC Napoli? De Laurentis?

Perché gli uomini e le donne di Luxottica son tanto “fidelizzati” ed i calciatori di Aurelio scappano o tentano di farlo? Non sarà che il Capo come un buon Genitore segna la rotta? Ancora Pedagogia ma prestata alle aziende sportive.

Caro Aurelio, permettici qualche punto critico. Ironico naturalmente, la competenza nostra consente solo ironia. Si fa presto a definirsi imprenditori. Non bastano soldi e potenza dei mercati. Disponibilità di capitali e buoni contatti. Del Vecchio, la sua storia insegna occorre Cultura, Competenza e quella gran qualità che i “social” chiamano Empatia.

Come spesso mi ricorda la maestra Melania ” in azienda servono sorrisi non fogli e penne”.

