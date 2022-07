La raffica di mercato: tengono banco i disoccupati di lusso

Sta partendo ufficialmente la nuova stagione con i primi raduni, visite mediche di rito prima di “salpare” per le sedi di rito e già fra qualche giorno, le prime partite amichevoli. È stata la volta anche del Napoli che si è radunato a Castel Volturno, tranne i giocatori che hanno disputato le ultime gare con le rispettive Nazionali.

Nonostante sia stato dato l’avvio è numeroso il gruppo di calciatori attualmente senza squadra, dei veri e propri disoccupati di lusso. Dries Mertens in casa azzurra è uno di questi, si trova ancora in vacanza, ma già perderà la mensilità di luglio e in questa condizione sarebbe molto rischioso infortunarsi, un po’ come circolare senza assicurazione.

L’altro grande disoccupato in Serie A è Dybala, tante voci sul suo conto, ma al presente nessuna società gli offre il contratto che vorrebbe, situazione da tenere d’occhio. Si è tanto parlato di Bernardeschi qualche settimana fa, pagato 40 milioni dalla Juventus, eppure è un altro appiedato, si parla addirittura di una soluzione canadese, qual ora non si trovasse una squadra disposta ad investire sull’ex viola.

David Ospina ufficialmente è senza lavoro, radio mercato lo vuole a Dubai anche se alcune foto lo ritraggono in questi giorni, nei pressi di Posillipo. Il tanto inseguito Belotti non ha trovato estimatori, per lui si parla del Canada, ma probabilmente si attenderà qualche squadra in Italia, all’ultimo momento.

Per chi è alla ricerca di un difensore ci sarebbe l’ex capitano del Milan, Romagnoli, lui vorrebbe concludere la carriera nella sua Lazio, ma la distanza tra richieste e proposta non è indifferente. Anche in ambito europeo la lista dei disoccupati privilegiati è piuttosto lunga e interessante, si parte da Luis Suarez, svincolato dall’Atletico Madrid, tanto inseguito lo scorso anno dalla Juventus, esame di italiano compreso, ad oggi senza occupazione. Stesso discorso per Di Maria ma il suo passaggio in bianconero appare scontato, un altro madridista di lusso è Isco, ingaggio pesante ma valore tecnico garantito.

Dembele del Barcellona non rientra più nei piani degli spagnoli, sarebbe un possibile affare, considerata anche la giovane età. Un altro centrocampista di sicuro rendimento è l’austriaco Grillitsch, la Fiorentina si era avvicinata ma alla fine non è stato trovato un accordo. Il nazionale inglese Lingard è più esperto, non rinnoverà col Newcastle, probabilmente resterà in Premier, possibile un interesse del West Ham.

Sempre alla ricerca di difensori, il Napoli ha inserito sul proprio taccuino il nome di Jason Denayer, 26enne nazionale belga, in forza al Lione non rinnoverà, interessa a diversi club europei, anche in Premier trova diversi estimatori. Altro difensore interessante è il congolese Mbempa, ultima stagione nel Porto, piace alla Roma, ci sono dubbi sulla sua effettiva eta’ , non sembrano veritieri i ventisette anni dichiarati.

Un altro africano senza squadra è l’ivoriano Aurier, terzino destro, ultima annata col Villareal dopo il passato al PSG, qualche neopromossa in Italia potrebbe farci un pensierino. Il giovane difensore centrale Zagadou è un altro profilo da attenzionare, soprattutto poiché proviene dalla Bundesliga, dove il reparto difensivo è tradizionalmente di buon livello, Roma e Milan ci avevano pensato, ma nessuno ha fatto ancora la prima mossa. Sidibe’ del Monaco saluta ufficialmente i francesi, anche lui Campione del Mondo con i galletti, terzino ambivalente, di lunga esperienza, potrebbe far comodo a diverse squadre.

È sempre piaciuto al Napoli Matias Vecino, ma non se ne è mai fatto nulla, ora troverebbe anche il suo ex allenatore Spalletti, ma nonostante l’addio dall’Inter, più probabilmente andrà a giocare in sudamerica. È un vero e proprio esercito quello degli svincolati, dove trovare affari interessanti, sarà importante avere la giusta pazienza e muoversi al momento giusto.

