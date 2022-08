Primavera 1: Napoli- Sassuolo, Servono i tre punti

Dal campo “Giuseppe Piccolo” di Caravita, frazione di Cercola in provincia di Napoli, alle ore 11:00 di mercoledì 31 agosto va in scena Napoli-Sassuolo, valida per la 3ª giornata del campionato Primavera 1 TIM.

Queste le formazioni ufficiali :

Napoli: Boffelli; Barba [C], Acampa, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Spavone, Gioielli, Pesce, Iaccarino, Marranzino. A disposizione: Turi, Lettera, Lorusso De Pasquale, Boni, D’Avino, Mazzone, Russo, Sahli, Lamine. Allenatore: Nicolò Frustalupi



Sassuolo: Zacchi; Loeffen, Pieragnolo, Casolari [C], Abubakar, Leone, Kumi, Baldari, Miranda, Martini, Bruno. A disposizione: Theiner, Russo, Lolli, Moriano, Zafferri, Foresta, Cinquegrano, Mandrelli, Cannavaro, Zaknic, Sasanelli. Allenatore: Emiliano Bigica

Arbitro: signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari

Assistente 1: signor Marco Colalanni della sezione di Bari

Assistente 2: signor Vincenzo Abbinante della sezione di Bari

