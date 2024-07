Calciomercato Napoli: A Castel Di Sangro arrivano…Con la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain ormai imminente, il Napoli ricaverebbe un tesoretto da almeno 100 milioni di euro, che oltre a essere investiti per l’erede del nigeriano, con Romelu Lukaku prima scelta di Antonio Conte, potrebbero essere utilizzati anche per arrivare a teen Koopmeiners, vecchio pallino dei partenopei, segui molto da vicino anche dalla Juventus, che però deve prima cedere per provare ad affondare il colpo.

Jesper Lindstrom si candida a diventare il primo giocatore a lasciare il Napoli di Conte. La trattativa con l’Everton procede spedita, l’accordo tra i club è a un passo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che, se esercitato, porterà a un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Più o meno quello che il club azzurro ha investito per acquistarlo. Ora, tocca a Jesper trovare l’accordo personale con i Toffees, ma le sensazioni sono positive. Parola fine in calce alla vicenda Greenwood: andrà all’Om, con tanto di visite mediche in agenda. E così, dopo aver chiesto info su Berardi, il Napoli s’è informato con il Benfica anche della situazione di David Neres, esterno offensivo brasiliano con numeri veri nel bagaglio a mano. Ha 27 anni e il suo contratto col club portoghese scade nel 2027.

L’ex Ajax lo scorso anno ha totalizzato 5 gol e 10 assist in 35 presenze col Benfica. Ha saltato circa due mesi di stagione per un infortunio al menisco, non prendendo parte quindi ad alcune partite di Champions, tra cui quella in casa contro l’Inter.

Si tratta di un giocatore dalle ottime qualità che potrebbe aumentare il tasso tecnico e d’imprevedibilità della compagine di Antonio Conte. Nei prossimi giorni potrebbero esserci maggiori sviluppi.