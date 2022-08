Pedro Pablo Pasculli: “Spero sia l’anno del Napoli”

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Lecce e Campione del Mondo 86 con l’Argentina di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli. E sulla gara di domani ha detto:

“Domani sera mi aspetto un Maradona strapieno, e penso che i tifosi del Lecce, nell entrare a vedere la partita, proveranno un emozione molto forte”

Pedro Pasculli vede il Napoli tra le favorite

“Io penso che il Napoli sia una delle candidate a vincere il campionato, me lo auguro e spero che sia così. E un’ottima squadra, li d’avanti hanno preso degli attaccanti che meritavano, e credo che questo sara’ un Napoli molto interessante, ed anche perché gioca bene, anche se a Firenze e finita 0 a 0 , non ha subito gol, e li d’ avanti possono segnare in qualsiasi momento .Io spero e mi auguro che questo sia l’ anno del Napoli”

Pedro Pasculli su Simeone

“Io sono curioso di vedere il Cholito quando avra’ lo spazio per poter giocare, penso che magari domani qualche minuto lo avra’, perche’ si gioca di nuovo Sabato, io penso che il Napoli, con Raspadori, Osimhen, ha fatto una squadra mirata che fa paura a tutti, e spero che sia così , magari si e andato via Kouli aly, ma prende pochi gol, una squadra quadrata che fa quello che vuole adesso, ma domani trovera’ un Lecce agguerrito, che ha bisogno di punti, pero’ nello stesso tempo e consapevole, di trovare un clima caldo, uno stadio pieno, e sa che affronta una delle favorite del campionato”

