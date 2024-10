Kvaratskhelia lento e nervoso. Modulo o altro?

Il Napoli è primo, Conte vince ma son pochi i sorrisi.

Che ossimoro.

Soprattutto dopo la stagione horribilis dello scorso anno. Il Napoli vince ma detto con grande onestà, non ha mai del tutto convinto.

Sarà il momento fragile di questo nuovo inizio?

Sarà il modus “contiano” di interpretare le gare?

Troppo presto per dirlo.

Qualcuno più che qualcosa, però, ne paga lo scotto.

Detto fuori dai denti, Kvaratskhelia non si ritrova. Terza gara evidentemente di basso apporto. Siamo abituati ad un altro calciatore. Appannato e quando lo è, Kvicha, si intestardisce.

Testa bassa e carica contro un muro.

Si arrabbia con chiunque gli passi in zona ed inizia la sua personale lotta. Kvicha contro tutti.

Finisce, Inevitabilmente, per soccombere.

I “maligni” danno colpa al contratto, all’adeguamento, la scadenza e chi più ne ha più ne metta. Per altri osservatori, meno retropensanti, si tratterebbe di un modulo poco adatto al 77 di Fuorigrotta.

Un Napoli attendista e rinunciatario, mortificherebbe le doti di Kvaratskhelia che nel suo dna ha l’esatto contrario.

Vale più o meno lo stesso per Politano, stranamente non convocato per la nazionale, lasciato per l’intera gara a far il quinto di difesa.

Sono gli attaccanti a pagar di più questo nuovo modus.

Tanto sacrificio in ripiegamento e nebbia negli ultimi 20 metri.

Troppo lavoro di copertura per Kvicha?

Lavoro che finisce per stancare eccessivamente Kvaratskhelia?

Lo rende nervoso e poco reattivo?

La cosa andrà ben studiata.

Pedagogista dello Sport