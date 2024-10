Napoli: giochisti vs risultatisti, il tifo si “divide”

La corsa Champions è affare “complesso” per il Napoli. Non solo Inter, Milan e Juventus al momento anche Atalanta e Lazio. Roma a lento rilascio ma per 4 posti abbiamo almeno 7 concorrenti.

A questo proposito giochiamo con una riflessione a scopo futuro. Poniamoci alcune domande ed insieme proviamo a chiarirci le idee.

L’uomo si arrovella il cervello, da sempre, sulla domanda delle domande.

Prima l’uovo o la gallina? Chi ha creato chi?

Chi ha dato vita a cosa?

Ognuno vive della propria convinzione e di conseguenza risposta. Il bello della Filosofia è proprio la Libertà di pensiero.

Libero, diverso e quasi mai confutabile.

Questo preambolo per chiedere ai tifosi cosa occorre per “vincere”?

Cosa è meglio ricercare per questo Napoli?

Gioco o risultato?

È il gioco che porta i risultati?

Può davvero esistere un club dei giochisti contro uno di risultatisti?

Conte sta adottando la tattica giusta per portare la Champions a Napoli?

Inizia oggi la pausa per le nazionali ed abbiamo tempo per giocare all’investigatore privato.

La classifica alla settima dice Napoli, il gioco meno. Molto molto presto per un’ analisi.

Dati troppo parziali per una linea di valutazione.

Il però c’è ed è da ricercare.

Proprio come il gioco al momento “latitante”.

Pedagogista dello Sport