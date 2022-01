Giaccherini: Non si sputa nel piatto dove si è mangiato.

Destano profonda perplessità le parole dell’ex centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, che durante la partita Napoli- Salernitana, si è lasciato andare a dei commenti poco graditi dai tifosi azzurri ai microfoni di DAZN.

Parole dette con superficialità o commenti piccati contro il Napoli?

Le affermazioni sotto accusa, nello specifico, sono due: “Il Napoli non deve inferire, ci vuole rispetto per l’avversario” e ancora ““La Juventus è sempre la Juventus, bisogna temerla in chiave quarto posto” consapevole che la Juve è la storica nemica del Napoli per ragioni non solo calcistiche ma anche culturali.

Ciò che certamente ha “destato scandalo” è stata l’esultanza al goal di Bonazzoli al 33′. Improvvisamente Giaccherini si è trasformato in un tifoso della Salernitana, il quale ha commentato il goal del granata con un trasporto emotivo da tifoso della “Curva Sud Siberiano”.

Chissà come mai tutto questo amore nei confronti della Salernitana, squadra nella quale non ha mai giocato, chissà come mai ha speso così tante belle parole per la Juventus e perché ha voluto lanciare tanti taciti attacchi alla squadra del Golfo di Partenope.

Forse la motivazione giace in un risentimento covato nei confronti del club azzurro, nel quale ha giocato senza mai essere una figura in risalto in quanto, così come aveva rilasciato in un intervista, “Non sono riuscito a dare il mio apporto, ma non è dipeso solo da me. Ho avuto poche opportunità” ?

Per capire meglio se le sue parole sono state solo male interpretate oppure sono state dette con coscienza bisognerebbe aspettare un altro match nel quale gioca il Napoli di Spalletti e sentire quali altre belle parole dedicherà al club che lo aveva accolto pochi anni fa.

