Porte girevoli in attacco: Petagna e Mertens accomunati dallo stesso destino

Sempre in evoluzione la situazione in attacco, ma ora c’è una certezza: Osimhen sta finalmente tornando, si spera stabilmente, e ora il posto di prima punta sarà suo. Mertens e Petagna si sono alternati in una staffetta che ha dato modo a entrambi di esprimere il proprio valore, ma ora?

Petagna, in cerca di maggior minutaggio, sembrava pronto a salutare l’azzurro già ad agosto, ma dopo il gol con il Genoa è restato. In questi mesi ha trovato molto spazio grazie alle assenze del nigeriano, prestazioni in parte altalenanti ma in ogni caso un’ottima vetrina per possibili acquirenti. Il contratto è ancora lungo, ma non è impensabile che il classe ’95 voglia tentare fortuna altrove. L’ultima suggestione, avanzata dal Corriere dello Sport, vede Petagna come possibile vice-Dzeko all’Inter. Idea sorprendente per certi versi, ma già in passato l’Inter sondò il terreno per averlo come vice-Lukaku. Il Napoli non lo cederebbe con piacere ad una rivale, ma la volontà del ragazzo, che avrebbe prospettiva di palcoscenici più alti e anche maggiore minutaggio, potrebbe rivelarsi decisiva.

Intanto il rinnovo di Mertens è in stallo, la società non si espone, e l’ipotesi per ora resta un’offerta di 1.5 milioni, a fronte dei 4,5 attuali. Mai come ora, con una settimana di mercato invernale di fronte e soprattutto una sessione estiva all’orizzonte che si preannuncia rovente, è tutto aperto.

